“Imagínate, de repente tú vas a trabajar y te encuentras con esta cuestión”. Ese fue parte del relato de este viernes de la periodista Monserrat Álvarez en el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión. Reveló que varios años atrás, minutos antes de dirigirse a su lugar de trabajo en televisión, se enteró por la prensa que había sido despedida.

La conversación ocurrió a eso de las 09:00 horas en el espacio conducido por Julio César Rodríguez y ella, en un segmento en el que ya acostumbran a contar anécdotas divertidas sobre sus vidas.

En eso estaban cuando comenzaron a cuestionar a los medios de comunicación que eran capaces de filtrar información, y conocer lo que ocurriría con los rostros de televisión, incluso, antes de que los mismos involucrados se enteraran.

Álvarez, de 52 años, detalló que todo ocurrió en el programa Día a Día, que fue emitido en TVN entre 1998 y 2003 e, inicialmente, era conducido por la periodista Ivette Vergara. Recordó que ella llegó a la animación del espacio el año de su cierre, junto a Jaime Coloma y Bárbara Rebolledo.

Pero, sorpresivamente, el espacio terminó al mando sólo de Rebolledo… y Monserrat no se enteró de la mejor forma. “Me acabo de acordar de una cosa horrible que me hicieron a mí. No eran tiempos de internet, eran tiempos en que el diario llegaba a la casa temprano”, comenzó a contar la periodista, en una historia que se remonta a 2003.

“Yo iba a la pega a trabajar, iba a la pauta, saliendo de mi casa a las 8:30 y de repente me llama una íntima amiga, y dice: ‘Monse, ¿qué pasó?, ¿no viste la Tercera?’. La portada decía: ‘Monserrat Álvarez sale del programa Día a Día’. Nadie me había contado esta cuestión, y yo obvio lo leo y me pongo a llorar“, continuó.

“Imagínate, de repente tú vas a trabajar y te encuentras con esta cuestión. Yo me acuerdo hasta con la ropa que iba, en la puerta de mi casa, abro la cuestión y leo ‘Monserrat Álvarez fuera de Día a día: ayer fue su último día"”, narró.

Tras enterarse de su despido, Álvarez fue de igual manera al canal estatal y enfrentó al ejecutivo, de quien no reveló su identidad. Contó que se secó las lágrimas y entró a su oficina. “Le dije: ‘¿qué significa esto?’. Yo llegué fuerte”, aseguró.

El ejecutivo le confirmó la noticia y la obligó a decidir si saldría al aire en esa nueva emisión. No obstante, todavía “fuerte”, ella dejó la determinación en manos del mandamás del programa. “Me dijo ‘decide tú"”, afirmó.

“Decidieron que fuera al aire, y el equipo igual me quería. Lloraron. Yo no lloré, y me hicieron una despedida al aire y todo“, cerró. Eso, sin antes advertir que es “primera vez” que cuenta esta anécdota.

La periodista arribó en 2019 a Chilevisión y desde ese momento se ha afianzado en la conducción del matinal. A fines de mayo debió salir de la animación por dos semanas, luego de resultar contagiada del nuevo coronavirus, el patógeno que produce la covid-19.