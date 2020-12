El pasado lunes los seguidores de 100 Días para Enamorarse se sorprendieron con el inesperado cameo de Pedro Angel.

En la teleserie, el reconocido astrólogo se interpretó a sí mismo. En la historia, su participación ocurrió un día después de la celebración del cumpleaños de Laura, personaje interpretado por Mane Swtt, en donde las amigas se reúnen para conversar sobre la fiesta de disfraces.

Es en ese momento en que Mané (Celine Reymond) decide llamar a una “bruja o brujo”, llegando así el pexpanelista del Bienvenidos para leer las cartas a cada una de las mujeres.

Luego de su interpretación, Engel admitió que le encanta la actuación. “Mi sueño es ser actor, ya lo voy a dejar para la próxima encarnación”, señaló en conversación con LUN.

“Parece que fui un éxito total, he recibido un montón de felicitaciones, alumnos me han mandado fotos, tuvo buena acogida. Fue un momento mágico porque me di cuenta que todos quedaron contentos”, agregó.

Pese a su pasión por la interpretación, reconoce que no sabe por qué nunca estudó actuación. “Estudié Literatura y después la vida me llevó para otro lado, pero igual ya actué, ya salté a la fama con 100 Días para Enamorarse y cumplí mi sueño, jajaja”, sostuvo.

Según explicó, el día de la grabación (fue en marzo, antes de la pandemia) estaba con una “buena estrella”, porque no se equivocó en ninguna línea.

“Recuerdo que no fue la típica cosa neurótica de la tele, había un ambiente rico, algo amistoso a pesar de que yo no conocía a nadie. Las miradas que tuvimos en las escenas nos favorecieron mucho. Las actrices fueron muy cooperadoras”, enfatizó.

Esta no es la primera vez en todo caso que Engel incursiona en la actuación. Hace un tiempo apareció en Soltera Otra Vez, mientras que en los años 80 fue parte de Alguien por quien vivir y La gran mentira.

Respecto a su participación, la actriz Luz Valdivieso quedó gratamente sorprendida.

“Es un amor, súper buen actor y bueno para improvisar. Las cartas las tiraba de verdad, entonces tenía que decir lo que estaba en el texto pero adecuado a lo que iba saliendo. Lo encontré genial”, puntualizó la intérprete.