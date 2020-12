Eva Gómez habló recientemente sobre su paso por Manos al Fuego, espacio que al parecer no recuerda con mucho cariño.

En conversación con Nicolás Copano en el podcast Chilevisión 60 años, la comunicadora repasó su carrera ligada a la televisión, deteniéndose en el programa de CHV emitido entre 2013 y 2017), en el cual parejas se sometían a pruebas sin saberlo para demostrar si eran fieles o no.

“Sentía cada vez que llegaba a mi casa que me ganaba un pedacito del infierno y me fui saliendo de a poco”, señaló la comunicadora, según recoge Página 7.

“Me traicioné harto. Yo no lo pasaba bien, el programa por pantalla se veía entretenido, probablemente para mucha gente no habría tenido esta cosa que para mí tenía, que era llegar a mi casa y no sentirme bien conmigo”, agregó.

“A mí me hacen eso (cámara oculta) y me muero… lo mato y después me muero. No podría ser yo participante”, puntualizó.

En ese sentido, Gómez hizo una comparación con otros proyectos en los que estuvo involucrada.

“Mira, con El diario de Eva había días que nos iba pésimo, que marcábamos 3 puntos, y yo llegaba a mi casa con una sonrisa de oreja a oreja. Yo decía ‘uta que estuvo lindo el programa, hicimos dos pedidas de mano, tiramos anillos que salían de arriba de Utilería, en una caja preciosa. Felipe Avello hueveó todo el programa. Lo pasamos increíble’”, contó.

En el caso de Manos al Fuego, admite que no ocurrió lo mismo. “De repente marcábamos 30 (puntos de rating), pero yo llegaba a mi casa diciendo así como ‘no, no, no, no’ (tomándose la cara)”, puntualizó.

Recordemos que en diciembre pasado Eva Gómez anunció su salida de La Red, estación con la cual decidió no renovar contrato. En dicho canal trabajó conduciendo el Así Somos.