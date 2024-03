La comediante participó como invitada la noche del viernes en el segundo capítulo de El Antídoto, el nuevo espacio televisivo de Fabrizio Copano.

En el programa, Leiva recordó lo ocurrido durante su show en el Festival de Longaví, en donde reaccionó con mucha molestia ante los silbidos de una parte del público.

“Qué pasó allá, Qué le pasó ¿Se está desinflando? ¡Ya, si me queda poco, conch… ¡Respeta el trabajo, huevón (sic)! ¡La huevada (sic) es gratis y se ponen a reclamar los feos cul… (sic)”, respondió en el escenario en aquella oportunidad.

A un mes de lo sucedido, Pamela reveló en conversación con Copano que dejará de presentarse en festivales de este tipo.

“Decidí que no quiero hacer más festivales, no más”, comenzó señalando. “No quiero porque es una exposición. Hace poco me pasó que cuando fui a Longaví estaba empezando a hacer mi show y estaba difícil”, sostuvo.

“El público estaba difícil y muy ansioso, y de repente un tipo empezó a pifiar”, recordó. “Cuando fue la tercera vez, me poseyó la Paty Cofré y le dije ‘qué te pasa conch…’”, dijo.

“Le paré el carro, me dio mucha rabia porque además era una sola persona y puso a todo el público tenso”, aseveró.

“Terminé, me fui y la gente pedía otra y yo dije ‘espérate, esta hueá está dividida, si ustedes quieren que siga y van a seguir pifiando, prefiero irme’, y la gente ‘no, quédate’”, añadió.

Leiva se quejó de la actitud de quienes pifian, remarcando que pone incómodo no sólo al artista sino que también a los asistentes que quieren ver el show.

“¿Qué tanto le costaba a este personaje esperar que terminara mi show si me iba a ir?”, cerró.