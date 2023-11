Luego de la polémica frase de Beatriz Hevia en la ceremonia de entrega de la Propuesta Constitucional, donde categorizó a los connacionales “pacíficos y honrados” como “chilenos de verdad”, se siguen dando repercusiones a poco más de una semana, puesto que ahora fue el turno de Juan Cristóbal Guarello de criticar sus palabras.

En su programa web “La hora de King Kong” el periodista deportivo se lanzó contra la militante del partido republicano, a la que categorizó como “cabra chica”, entre otros epítetos.

Fue luego de anunciar que realizará una transmisión especial por el plebiscito del próximo 17 de diciembre que Guarello aseguró que ya tenía listo su voto. “No” escribió en letras grandes en una hoja de papel que mostró a la cámara para luego agregar: “El otro proyecto era callampa (sic) y este también”, aseguró.

Acto seguido, sin medias tintas, se lanzó contra Hevia: “Además, esa cabra chica dijo ‘los chilenos de verdad’ (…) ¿qué te creí’ hueón, qué te creí?“.

“¿Qué chilenos de verdad? Quiero ver tu declaración de impuestos a final de año, compárala con la mía. ‘Chilenos de verdad’ ¿Desde cuándo?, esa huéa (sic) es la que decía Pinochet. ‘Los chilenos bien nacidos’, ¿Qué te creí cabra chica?“, continuó diciendo.

“¿Desde cuándo hay chilenos de verdad y de mentira?”, dijo para luego chasquear los dedos. “¿Hasta cuando? Me la tuve que mamar 16 años esa pelotudez para que aparezca una embará (sic) de 31 años (y diga) ‘Los chilenos de verdad’, ¿Qué te creí? Que tú puedes determinar quién es chileno y quién no es chileno, ¿hasta cuando? Eso es lo que termina pudriendo a este país“, catapultó.

Pero sus críticas a la propuesta y Beatriz Hevia no se detuvieron ahí: “Voy a votar rechazo, pero por supuesto (…) ¿Qué cresta el asesor de prensa? ¿Tenía la cabeza adentro del water y lo sacaste para que te dijera decir esa frase estúpida? ¿Quiénes son los chilenos de mentira? ¿A los chilenos de mentira hay que tirarlos al mar amarrados a rieles como hacían antes? ¿A los chilenos de mentira hay que fusilarlos en el desierto y enterrarlos en hoyos?“, dijo en referencia a los crímenes cometidos en dictadura.

El descargo de Guarello a Beatriz Hevia no se detuvo ahí, sino que sumó: “‘Los chilenos mal nacidos’ me acuerdo, no se me olvida y a los que eran supuestamente de mentira aún los estamos buscando, aún no sabemos donde están“, cerró.