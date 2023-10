Una nueva polémica surgió la semana pasada en el triángulo Valdivia – Orsini – Aránguiz, debido a una información surgida en el programa Zona de Estrellas, que apunta a una supuesta nueva infidelidad del exfutbolista, ahora hacia la diputada.

Esto suscitó varios comentarios en el espacio de farándula, entre ellos de parte de la exintegrante de Mekano: “Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil, Maite”.

“Dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que estás con Jorge, lo estás. Y ahora, la cornuda eres tú”, añadió en la oportunidad.

Fue por aquella razón que el exseleccionado nacional alzó la voz a través de redes sociales, dirigiéndose en específico hacia su exesposa.

Valdivia defiende a Orsini de Aránguiz

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda”, indicó.

“Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes. Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes”, concluyó.

Hay que señalar que este año marcó el quiebre definitivo del matrimonio Aránguiz – Valdivia, tras más de 20 años juntos.

Esto se dio luego que la propia modelo, en un live con Cecilia Gutiérrez, indicara que el deportista tenía una relación con la parlamentaria.

La situación escaló un día después, cuando se reportó que ambos habían tenido una fuerte discusión en plena vía pública, en la cual tuvo que intervenir Carabineros y Seguridad Ciudadana.