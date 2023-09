A través de redes sociales comenzó a expandirse una acusación contra el ex chico chico reality donde se le culpaba de haber agredido a un menor de edad con autismo. Ante esto, el influencer se defendió.

A través de su cuenta de Facebook, una usuaria identificada como Nadia Bustos publicó junto a una fotografía del exintegrante de Gran Hermano, Lucas Crespo, un descargo donde hablaba de una supuesta agresión ejercida por el influencer contra su hijo.

“Ayer en la noche mi hijo de 15 años fue al McDonalds. Obviamente, no andaba solo y no iba a pie, fue en un contexto familiar, y en la fila del autoMac se acerca una camioneta grande ploma, acorralando al auto de mi hermana, quedando frente a frente con la ventana de mi hijo”, comenzó relatando la mujer sobre el supuesto episodio.

“Mi hijo abrió su ventana y el personaje que manejaba identificado como Lucas Crespo García, exintegrante del reality Gran Hermano, roció a mi hijo con gas pimienta en su cara”, acusó para luego aseverar que había realizado la denuncia correspondiente.

Frente a tal acusación, el influencer negó ser el ejecutor de la agresión. En un video cargado a su cuenta de Twitter, el ex Gran Hermano se defendió: “Lo estaba pasando bien hasta el día de hoy que me entero de que circula un rumor de que ando tirando gas pimienta en una camioneta ploma”.

“Me encantaría tener una camioneta y en segundo lugar decirles que estoy en Santa Cruz (región de O’Higgins) desde el viernes. El sábado fui a la fonda de Palmilla y el domingo y lunes me quedé en mi casa con esta hermosa señorita”, dijo enfocando a Francisca Maira y dando a entender que durante el fin de semana no estuvo en la región Metropolitana, donde se habrían dado los hechos.

A lo que agregó: “No fui yo. Dejen de inventar cahuines estúpidos. Si esa historia realmente pasó: Lamentable, espero que encuentren al culpable, pero dejen de intentar arruinarle la vida a la gente. Ya cometo suficientes errores solo para que me tengan que agregar más (…) espero que termine en eso y no en una estupidez que circula por redes sociales“.

Cabe destacar que la publicación original de la acusación contra Lucas Crespo ya no está disponible en la red social, por lo que habría sido eliminada durante las últimas horas.