La panelista de TV volvió a arremeter contra Fernando Téllez, a raíz del no pago de pensión de alimentos.

Pamela Díaz suele ser bastante frontal a la hora de encarar problemas y exponer sus opiniones. El pasado lunes, la ‘Fiera’ hizo un duro descargo contra su exesposo Fernando Téllez, a raíz de un trámite que debió hacer por su hija Pascuala.

Resulta que la panelista de TV planea realizar un viaje a Perú junto a la muchacha, sin embargo, debió pedir el permiso notarial correspondiente para salir con la menor de edad del país.

Fue así como, a través de Instagram, indicó: “Hola people (gente), estoy en la notaría. Esperando a esta gente”.

“Estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú, pero hay que hacer un trámite para sacar a la niña. Finalmente arremetió contra Tellez: “No la ve, no paga pensión y más encima tengo que pedirle permiso”.

Esta no es la primera vez que Pamela Díaz critica la actitud de su exesposo. Antes ya lo había acusado por el no pago de pensión de alimentos.

Sin ir más lejos, en octubre de 2022 sostuvo en una entrevista: “Hoy (12 de octubre) el papá de mi hija está preso (…) El de la Pascu. Él no ve a mi hija hace tres años y está preso hoy día por no pagar la pensión alimenticia y por otras cosas”.

“¿Qué gano yo con que esté preso? Si no quiere pagar, va a seguir 15 días preso, 15 días preso… y no paga no más”, agregó en la oportunidad.

En ese instante, además, dejó entrever que el hombre tenía poco acercamiento con su hija.

“Él no paga nada, no está de ninguna manera. Ni afectivamente, nada. Me pasa lo mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma”, comentó en la oportunidad.