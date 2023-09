Gran Hermano atravesó por varias situaciones el pasado domingo, una de ellas tuvo que ver con la expulsión definitiva de Rubén y permanencia de Scarlette.

El pasado sábado se había viralizado un extracto del espacio, en donde la joven acusaba al excarabinero que la había “tocado mientras dormía”.

Producto de aquello Rubén fue separado de la casa, a la espera de una investigación, y con el paso de las horas se comunicó su salida definitiva.

Durante el programa estelar Julio César Rodríguez y Diana Bolocco consultaron a Scarlette sobre su estado personal y sus intenciones de seguir en el espacio o no.

Ante esto la influencer indicó su deseo de permanecer: “quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y contenta con el apoyo de los demás. Más fuerte que nunca, este siempre ha sido mi sueño, que esta decisión no me afecte ni me defina como participante”.

🔴 RUBÉN FUE EXPULSADO DE GRAN HERMANO CHILE #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistenciaLulo 🔸Comunicado de Chilevisión no menciona si habrá una denuncia formal ante la justicia argentina respecto a las acciones realizadas de Rubén en contra de Scarlette. 🔸Scarlette… pic.twitter.com/bik6EsMpzj — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 11, 2023

Scarlette sigue en Gran Hermano

“Es un tema súper delicado, mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien ni enlodar al programa. A muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar. Agradecida de mis compañeros que me creyeron y me apoyaron”, agregó.

Por último también valoró el apoyo que tuvo de parte de sus compañeros, quienes incluso vistieron de negro la pasada noche.

Hay que señalar que la última eliminada, por votación del público, fue Mónica Ramos, quien dejó la casa y llegaría a Chile en las próximas horas.