El deportista dijo en una entrevista que no le gustaba la música de la artista estadounidense, lo que catapultó su oportunidad de ganar el premio al mejor futbolista menor de 21 años del futbol europeo.

Del poder de los swifties (fanáticos de Taylor Swift) nadie duda, en varias ocasiones ha quedado demostrado, tal fue el caso cuando la artista les pidió disminuir el precio de los huevos en la ceremonia de los Grammy de febrero recién pasado.

Y tal como lo que la artista les pida se cumple, sus fieles seguidores son la férrea defensa de su carrera, fue así que descargaron todas sus armas contra el futbolista español Alejandro Balde luego de que este afirmara no ser fan de la música de la estadounidense.

Para tener en contexto, el deportista es uno de los nominados por el círculo de periodistas para ganar el premio Golden Boy que premia al mejor futbolista menor de 21 años del futbol europeo.

Sin embargo, en una entrevista replicada por la cuenta de Twitter @BarçaUniversal el jugador del F.C. Barcelona declaró: “¿Me gusta la música de Taylor Swift? No, no me gusta su música”.

Estas palabras catapultaron toda oportunidad del deportista de 19 años de obtener el tan preciado premio, pues los swifties se abocaron a votar por Jude Bellingham, futbolista británico del Real Madrid y principal competencia de Balde.

Por ello, cuando se eligieron a los 20 nominados por el círculo de periodistas deportivos para ser votados por los fanáticos del deporte en el sitio web del periódico Tuttosport en la última etapa, los swifties demostraron su poder.

De acuerdo a Marca, las votaciones tuvieron un inesperado vuelco, pues pronto Bellingham alcanzó el 49,5% y Balde 27,5%. Pero con el paso de las horas y la expansión de la noticia, las diferencias entre los porcentajes solo se acrecentaron.

No obstante, la votación estará abierta hasta noviembre, donde será premiado el futbolista ganador y se decidirá si el poder swiftie, es tan avasallador.