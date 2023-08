La joven dejó en claro que no quiere que Sebastián, su pareja en el reality, vuelva a Gran Hermano.

Constanza Capelli tuvo un fugaz romance con Sebastián Ramírez en Gran Hermano, el cual se extendió hasta que el chico reality decidió renunciar al espacio.

Este lunes la joven, una de las más populares en el encierro, decidió enviarle un mensaje a ‘Tatán’ a través de las cámaras de la producción, dejando en claro que no quiere que reingrese.

Esto se dio en medio de una conversación que Capelli compartía con Raimundo, Jennifer, Jorge y Francisca, en la cual debatían respecto a quienes podían regresar en repechaje.

En este sentido, Raimundo indicó que era probable que ingresara alguien para generar controversia: “El único con perso, así perso fue el Seba, pero ¿quién más?”.

Pero Capelli, una de sus mejores amigas en el reality, se mostró contraria a aquello. Fue por eso que decidió hablar a las cámaras.

Constanza envió mensaje a Sebastián

“No va a entrar el Seba, paren de decir eso, no va a entrar, se fue por una razón, no va a volver. Siendo justos, si entra una persona (debería ser) una persona que quiera estar acá y no una persona que renunció para irse”, expuso.



“Y sí, te lo digo a ti porque renunciaste y te fuiste cagando. Asúmelo, carga con eso. Porque sino, porque si entras de nuevo sería como lo del Lucas, cuando te burlabas de él que era como ‘que si, que no”, agregó.

La Cony se descompensa al escuchar el nombre de Sebastián y en el solo hecho de pensar de que el culiao va q volver a entrar y a desordenar su mente. Así cualquiera, si es un saco huéa, #TheLulosShow – #GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/xTAG73API7 — 𝓔𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓾𝓶𝓫𝓸 🐾 (@DeRockhaw) August 28, 2023

Hay que señalar que, efectivamente, Sebastián decidió renunciar al programa luego de estar tres semanas.

La situación se habría dado tras tener varios encontrones con Capelli, quien era su pareja en el lugar.