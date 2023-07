El mundo de Barbie está de luto. La voz original del muñeco Ken, Bill Cunningham, falleció en su hogar en Los Angeles, California, a los 96 años.

Cunningham murió el pasado 15 de julio, no obstante, su fallecimiento fue revelado recién este viernes, no obstante las causas de su deceso no se han dado a conocer.

El actor prestó su voz para el novio de Barbie en el álbum de 1961, Barbie Sings.

“Bill” Cunningham: Más allá de Ken

El cantante y actor de voz, William “Bill” Cunningham, también el fundador de la agencia de talentos CESD.

“Bill Cunningham abrió Pacific Artist Agency Hollywood en 1963, tras una prolífica carrera como cantante y animado por su amiga, la personalidad televisiva Peggy Taylor”, escribió en un obituario publicado por la compañía.

“En 1967, Pacific Artists se convirtió en Cunningham & Associates. El éxito de la agencia de la compañía lo llevó a abrir una segunda oficina en Nueva York durante 1971”, relataron.

“En tan solo unos pocos años, Cunningham & Associates, ahora conocida como CESD, se convirtió en la agencia comercial bicostal más exitosa”, cerraron.

Bill comenzó a ejercer como actor de voz y cantante después de regresar de la Segunda Guerra Mundial.

Su primer gran trabajo fue en “Voices of Walter Schumann” y “The Tennessee Ernie Ford Show”, de NBC.

Además, participó en soundtracks de diferentes películas hollywoodense producidas por Fox, Paramount y Warner Bros, según TMZb.