Esta semana, el reality show Gran Hermano de Chilevisión tuvo uno de sus momentos más emotivos luego que Trinidad Cerda (Trini) compartió con sus compañeros de encierro su historia y les reveló que es una mujer transgénero.

“Yo nací con otro género chiquillos (…) He vivido toda mi vida de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido, para no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”, dijo Trini en dicha oportunidad.

Dentro de la casa estudio, la joven actriz y tripulante de cabina recibió el apoyo de la mayoría de los participantes, quienes le dedicaron palabras de aliento y destacaron su valentía.

Tras la emisión de su discurso, en redes sociales varios seguidores del programa y conocidos de Trinidad se manifestaron a favor de la joven. Una de ellas fue su madre, Carolina Baeza, quien, en conversación con LUN, valoró las muestras de cariño hacia su hija.

“Siempre estuve expectante. Yo sabía que la confesión iba a venir en algún momento, pero no sabía cuando y siempre le pedí a Dios que la guiara a hacerlo en el momento preciso para que llevara al corazón de la gente, que es lo que ella quería”, detalló Baeza.

La verdad de Trini en Gran Hermano

Vale señalar que la tripulante de cabina decidió exponer su historia luego de sentir que las bromas de unas compañeras de encierro, Maite y Viviana, estaban dirigidas hacia ella. Luego de conversarlo con “Gran Hermano”, la joven optó por contar su verdad para explicar su reacción.

Al ver dicho momento en televisión, la madre de Trini confesó que lloró y se sintió orgullosa de la decisión de su hija. “Era un llanto de por fin soltar esto que tenía dentro. Todo lo que dijo en el programa me lo comentó previamente a mí”, dijo Baeza.

En este sentido, Carolina agradeció a los seguidores del reality que apoyaron a Trini tras su emotiva confesión. “Me gustaría darles las gracias a todos por sus mensajes de amor. He llorado todo el día de emoción”, mencionó.

“Ahora es libre y eso lo agradezco desde el fondo de mi corazón. La verdad te hace libre. Y con esa libertad, nadie más va a especular. Ya cumplió su misión”, agregó la mamá de Trinidad.