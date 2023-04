José Antonio Neme volvió a la conducción de Mucho Gusto este lunes, luego de algunas semanas de vacaciones y haber declarado en el marco del juicio por la querella de Cathy Barriga contra Paulina de Allende Salazar.

Fue al comienzo del programa cuando el animador lanzó algunos mensajes con ironía por su situación, haciendo referencia a lo que vivió la semana pasada en su regreso a Chile.

“Había ciertas personas en este país que pensaron que, cuando yo pusiera un pie en la frontera, me iban a tomar preso. Había algunas personas que creían o querían que yo no volviera a este programa. Lo sé”

“Pero a esas personas que me estaban esperando, y que fueron muy amorosas en redes sociales, les mando besos”, agregó.

En ese instante incluso hizo alusión al caso relojes: “Algunos dijeron que este reloj me lo habían vendido, pero no, me lo regalaron”.

José Antonio Neme declaró

Hay que señalar que la declaración del periodista en el mencionado juicio fue el pasado miércoles, cuando incluso tuvo un breve entrevero con el juez.

Esto debido a que el magistrado tuvo que llamar al orden a Neme, luego que realizara comentarios fuera de contexto ante las personas que se encontraban en el lugar.

“Siempre soñé con estos momentos como ‘La ley y el orden’, ‘Se hará justicia’, y todo. Sentarse en un estrado y todo súper cool, pero no me dieron muchas líneas en el guion”, habría indicado el comunicador en la oportunidad.