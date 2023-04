Este lunes se decretó una orden de arresto para José Antonio Neme, Diana Bolocco y Roberto Saa, debido a que no se presentaron a declarar en el proceso judicial por la querella interpuesta por Cathy Barriga contra Paulina de Allende Salazar.

Ahora, Neme y Bolocco explicaron las razones tras su ausencia en la audiencia de juicio oral simplificado, en calidad de testigos ofrecidos por la parte querellante y que se llevaría a cabo en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Neme por su parte, argumentó que se encontraba en un viaje que había planificado con bastante anticipación, lo que le impediría asistir, aunque también recalcó que no habría sido notificado.

“Yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos, que tenía planificado hace varios meses”, explicó a Página 7. “No recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior… no sé qué habrá pasado, desde el punto administrativo”, agregó.

A pesar de ello, mencionó que de haber sido notificado hubiera tenido que aplazar el trámite de todas formas. “Igualmente, aunque la hubiera recibido, tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día“, explicó.

Neme y Bolocco estarían dispuestos a colaborar con la justicia

Asimismo, aseguró que su intención es colaborar en el proceso como testigo, mientras esté a su alcance. “Como el Ministerio Público y el tribunal lo exige, en la medida de lo físicamente posible… porque hoy no puedo hacerlo de tan lejos, como testigo en esta causa”.

Además, aprovechó la instancia para hacer un alcance sobre los presuntos casos de corrupción en municipios del país. “Hay celeridad y preocupación para que estas cosas se aclaren, también se aclare la chorrera de plata que faltan en los municipios en Chile“, reclamó.

Sobre la orden de detención, aclaró: “Yo ya me contacté con mi abogado, le mandé los antecedentes de mi viaje y bueno… voy a acatar lo que la justicia decida, no más”.

Bolocco por su parte, también aseguró que no había sido notificada para testificar. “No es que me he negado (a ir), no tenía idea“, informó al medio. Saa por otro lado, no ha entregado declaraciones por su ausencia.

Cabe recordar que esta querella interpuesta por Barriga en contra de Paulina de Allende inició en 2021, cuando Mega emitió un reportaje de su autoría en Mucho Gusto respecto a presuntos casos de corrupción en el Municipio de Maipú, donde la querellante era aún alcaldesa.

Tras el revuelo por la orden de detención, se acordó finalmente que Bolocco y Saa se presentarán este martes a las 08:00 horas a emitir sus testimonios ante la Justicia.

Por su lado, José Antonio Neme hará lo propio el próximo jueves 20 de abril, puesto que arribará al país el miércoles.