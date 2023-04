Nada contenta quedó la exchica reality Gianella Marengo luego de ser vinculada al caso Arañitas VIP, ocurrido en 2010.

La modelo fue mencionada en el programa Sígueme y te sigo, donde el periodista Andrés Baile dijo que, al parecer, ella estaba en el departamento con Mario Velasco, cuando Carolina Mestrovic y Maite Orsini llegaron al lugar, según consignó Página 7.

El recordado caso Arañitas VIP ocurrió un día de abril de ese año, cuando Orsini y Mestrovic se enteraron de que ambas, sin saberlo, estaban teniendo una relación paralela con Velasco.

Eso las motivó a ir a buscar explicaciones, por lo que se dirigieron al departamento del comunicador, pero al no recibir respuesta, decidieron trepar por los muros para llegar a la terraza y sorprenderlo. El problema es que se equivocaron de piso y terminaron en el hogar de alguien más.

A través de Instagram, Marengo respondió a su supuesta presencia en el departamento del animador.

“Adoro a Mario Velasco, y por todos los años que lo conozco sé que sería incapaz de inventar algo así. No así el otro personaje que habla de esto (Baile), que no le creo ni lo que reza”, sentenció.

“A mí no me metan en cosas que no me corresponden. (Velasco) Es uno de mis amigos de la TV. Lo admiro demasiado por su carrera y más aún como persona”, añadió.

“A lo que hemos llegado, al punto de tener que inventar cosas así. Qué irresponsabilidad, más grande inventar cosas así, sin ningún fundamento, solo porque sí”, agregó.

“Lo más chistoso, es que me acabo de enterar de que yo también soy parte del caso Arañitas. ¿Yo? Yo que veía esta historia de lejos, cuando (las involucradas) eran mis compañeras de trabajo“, cerró luego en un video.

La tercera integrante de las “Arañitas VIP”

La semana pasada, en su programa Zona de Estrellas, Velasco contó que quien reveló su infidelidad a las jóvenes había sido la bailarina Valentina Roth, que además también habría llegado al edificio junto a Orsini y Mestrovic.

“En el caso Arañitas, ¿ustedes saben quién fue la que las sentó y les dijo: ‘Miren muéstrense los mensajes, yo las voy a llevar a la casa?’”, recordó. “La Vale estaba en mi casa ese día, estaba, y apretó cachete”, reveló.

“Lo divertido es que ella estuvo abajo en mi casa ese día, vio una sirena y apretó cachete”, añadió.

Como resultado del caso, Maite Orsini y Carolina Mestrovic fueron formalizadas por violación de morada.