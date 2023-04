En su cuenta de Instagram, Fredes, quien es educadora de párvulos, subió diversos registros de su boda junto al padre del capitán del equipo chileno de Copa Davis.

La feliz pareja se conoció hace 14 años en la reinauguración de un pub en Tabolango, en la quinta Región, oportunidad en la que Manuel invitó a bailar a Jimena, quien en ese entonces tenía 33 años. Desde aquel encuentro no se separaron nunca más. Hoy en día él tiene 75 y ella 47.

“¡Nos casamos!”

“Llevamos 14 años ya y en agosto cumplimos 15. Vivimos hace 13 años juntos y quisimos dar un paso más allá con la relación. Fue una idea que veníamos conversando y fue tomando forma. No fue de un día para otro”, contó Fredes en conversación con LUN.

“Estábamos en Mendoza y celebrando nuestro aniversario, Manuel me miró y me dijo: ‘¡Nos casamos!’. Yo le pregunté, ‘¿estás seguro?’. Y él me respondió: ‘Absolutamente"”, agregó.

“A Manolo yo lo veo y no representa la edad que tiene. Gracias a su forma de ser tiene más energía que yo, y no se nota. Tiene ganas de hacer cosas, de salir, de pasear y cuesta seguirle el ritmo. Nuestra vida no ha cambiado porque hace mucho tiempo vivimos juntos. Tenemos muchísimos panoramas”, mencionó.

De acuerdo al citado medio, el matrimonio se realizó en el restaurante Casa Reñaca con una lista de invitados más bien acotada. Entre los asistentes estaban los tres hijos de Massú, incluyendo Nicolás.

“Mis dos nietos también nos acompañaron y todo resultó mejor de lo esperado”, complementó Manuel.

“Mi vida me cambió con ella. La verdad de las cosas es que creo que es lo mejor que me ha pasado y me cayó del cielo, estoy muy pero muy feliz”, concluyó.