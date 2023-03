El alcalde de La Florida protagonizó un nuevo encontrón en Chilevisión. En esta oportunidad Rodolfo Carter tuvo una discusión en vivo con Monserrat Álvarez.

De acuerdo a lo expuesto por Publimetro, todo inició cuando la animadora cuestionó los dichos del jefe comunal hacia el gobierno, tras el derrumbe de una ‘narco-casa’.

“Monse, qué parte de mi respuesta usted no entendió. Ayer contamos con la ayuda policial”, aseveró Carter. No obstante, la periodista insistió con su punto: “Pero usted está diciendo que el gobierno no lo ha apoyado”.

Tras eso vino un nuevo ’round, donde Carter acusó a los conductores del matinal de CHV de utilizar la “cultura de la cancelación. Acto seguido ÁLvarez preguntó: “Alcalde, ¿usted se siente libre de ese pecado?”.

Por lo anterior el alcalde utilizó la ironía: “No, yo soy más pecador que tú, probablemente, Monse. Tú estás más cerca de la santidad que yo”.

“Yo trato de predicar con el ejemplo, cuando me equivoco pido disculpas, me preocupa siempre de tener gestos de amistad cívica. Nunca, Monserrat, agrediendo personalmente a una persona”, agregó.

Por su lado, Monserrat ÁLvarez optó por una respuesta más formal, aludiendo a los dichos de Carter hacia Gabriel Boric

“Hoy le dijo a Boric, ‘Boric, esto ya no es una elección de zorrones’. Por eso le digo, cuando usted está apelando a una política de ‘hagámoslo todos juntos’ y después cae en el mismo juego de la descalificación”, concluyó.