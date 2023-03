Una entrevista bastante tensa vivieron el pasado viernes Irací Hassler y Karina Álvarez, en el programa Contigo en Directo. La situación se dio luego que la periodista interpelara a la alcaldesa por la situación de los colegios en Santiago y críticas de apoderados.

Inicialmente el programa habló con un apoderado del Liceo de Aplicación llamado Claudio Vargas, quien denunció malas condiciones del establecimiento.

Acto seguido inició la conversación con Hassler, quien de entrada dijo: “Quiero partir lamentando las malas informaciones, las fake news y la pantalla que tienen personas que ni siquiera tienen hijos en un establecimiento educacional de Santiago, que nunca han representado a nadie, como aquella persona de nombre Claudio”.

Tras eso la periodista le consultó respecto a la inversión de 2 mil millones de pesos para remodelar 17 colegios, la cual había sido anunciada en enero. A eso la alcaldesa indicó que los fondos estaban aprobados, pero faltaba un trámite hacer uso de ellos.

“Entiendo el espíritu que mueve el municipio, no hay duda que el trabajo es largo y arduo, pero internamente creo que deberían hacer un análisis tras haber anunciado una inversión de $2.500 millones en el mes de enero, necesariamente hace pensar que esta plata estaba liberada y se va a invertir. Creo que aquí también había una letra chica”, indicó Álvarez.

Karina Álvarez e Irací Hassler

Minutos después la jefa comunal indicó, en otro punto de la conversación, que estaban “buscando recomponer las confianzas con estudiantes y apoderados”.

No obstante, esto fue interrumpido por Álvarez: “si hay diálogo y compromiso, como usted señala, ¿por qué hubo movilizaciones el año pasado, cuando usted estaba en ejercicio de su cargo?”.

Eso molestó a Hassler, quien espetó: “Me parece realmente muy básico ese análisis. Aquí hay demandas históricas, que tienen que ver con distintas situaciones, algunas a nivel comunal y otras a nivel nacional”.

Acto seguido la comunicadora contrapreguntó indicando que por ese motivo los centros de padres salían a reclamar. “¿Cuáles centros de padres? ¿Como la persona que usted estaba entrevistando y que no representa a ningún centro de padres?”, respondió Irací Hassler molesta.

“Me encantaría decirle que en un minuto vamos a resolver lo que pasó en la administración anterior, en la anterior y en la anterior”, complementó.

Sobre el final Karina Álvarez respondió otro punto: “Yo no creo que las demandas que tienen que ver con la cotidianeidad sean reflexiones básicas. No sé si lo que usted buscaba era decir que yo era muy básica para pensar o que esas eran demandas básicas. No me quedó 100% claro.”

“Ni usted ni la demandas”, cerró la alcaldesa.