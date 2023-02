Un video casero y lleno de simbolismos publicó Shakira en pleno San Valentín, con un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta a su exnovio: Gerard Piqué.

Vestida completamente de negro, utilizando zapatos de taco y trapeando un área de su casa, la colombiana realizó un lipsync de la canción “Kill Bill” de SZA.

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí?. Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que solo”, dice la estrofa.

Como era de esperarse la publicación acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios de fans de la artista.

Indirecta de Shakira

Hay que señalar que Piqué habló por primera vez de este quiebre en una entrevista con un influencer británico llamado John Nellis.

“Los últimos meses para mí han sido complicados (…) Necesitaba desconectar y me he marchado de vacaciones durante unos días”, indicó.

Tras eso el joven le consultó respecto a ‘cuál era el contacto más famoso que tenía en su celular’, a lo que exfutbolista se sinceró.

“Quizás diría Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es alguien que no sea relacionada con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo”, concluyó.