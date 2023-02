Este lunes Simón Oliveros confirmó su salida de Mega luego de 12 años. El periodista actualmente realizaba despachos para el matinal Mucho Gusto y había dejado de ser presentador de Meganoticias Amanece.

A través de redes sociales el periodista confirmó la noticia a través de un mensaje, asegurando que era momento de buscar nuevos desafíos.

“12 años @mega.tv querido !! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES”, expuso.

Salida de Simón Oliveros

En los meses previos el comunicador había dejado entrever cierta incomodidad con su salida de la primera edición de Meganoticias.

“Así como no pregunto cuando me ponen tampoco lo hago cuando me sacan. A llorar a la iglesia como dicen por ahí. Estoy preparado para lo que venga. Nos vemos aquí o allá. En mega, en la calle u otro lado”, indicó en la oportunidad.

En la instancia también quiso agradecer al público de Mega en las mañanas, describiéndolos como “la gente que se despierta más temprano, los más sacrificados, los que están terminando el turno, y a ellos les agradezco su cariño infinito”.

“A mí no me gusta cuando la gente no me quiere, en general. Entonces, recibir cariño es maravilloso, y uno se siente pagado como comunicador, como profesional”, continuó.

Hay que señalar que la salida se da en medio de rumores que indican que Simón Oliveros estaría negociando con TVN para unirse al canal.