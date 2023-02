El humorista Daniel Fica, conocido como “Bombo Fica”, relató el complejo momento que vivió cuando él y su familia debieron huir de Purén y fueron recibidos por el “Huaso Filomeno” debido a los incendios que afectan a la región.

El cómico conversó con el matinal Contigo en la Mañana sobre la situación de su comuna, apuntando que la situación “avanza muy rápido”.

“Yo el viernes viajé de Purén a Pichidegua, porque tenía un espectáculo. Salí a las dos de la tarde y todo normal dentro de lo que estaba pasando, con algunos focos controlados por los bomberos”, relató.

Sin embargo, contó que “a las siete de la tarde se estaba quemando el pueblo así, como suena”.

“El fuego partió desde Pollonco, que es el sector sur poniente por llamarlo así y arrasó, llegó al pueblo y se quemó una villa entera, se quemó todo lo que había en su paso”, narró.

Fica además describió que lo ocurrido “fue horroroso y ahí vino la angustia, a las 10 de la noche la gente comenzó a huir del pueblo”.

“En un momento estuvo todo a disposición de las llamas. Mi familia huyó a Victoria, fuimos albergados por el huasito Filomeno, Royer (Jara), al cual le doy las gracias infinitas porque en esos momentos tú no sabes qué hacer, no sabes a dónde arrancar”, confesó entonces.

“La gente no tiene idea, pero nosotros vivimos en un polvorín; en donde tú mires hay bosques que no son nativos, son plantaciones de Vino Insigne y de Eucaliptos y eso prende y no se apaga más”, añadió.

El llamado de Bombo Fica

En dicha entrevista, Fica también comentó que se encuentra en la zona brindando ayuda para los damnificados y familiares. Así, aprovechó de hacer un llamado a donar comida y útiles de aseo personal para las personas afectadas, al mismo tiempo que alzó una crítica.

“No más ropa, estamos cubiertos con eso. Lo que se necesita son víveres, la gente tiene que comer, preocuparse de su higiene, por eso queremos pedirles que cooperen con cepillos de dientes, con todo lo que se necesita para la higiene, colchones para que la gente pueda dormir bien”, comenzó diciendo.

Sin embargo, a esto añadió un reproche a aquellos que llevan enseres usados o en mal estado: “Necesitamos cosas, ojalá nuevas, porque la generosidad tiene que ir también ligada con la dignidad y el respeto, así que la gente no venga a dejar acá lo que le sobra, no, esto no es un acopio de cachureos”.