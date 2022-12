Esta mañana, en el matinal Mucho Gusto, se vivió un momento bastante tenso entre el animador José Antonio Neme y el concejal de Viña del Mar Alejandro Aguilera. Esto luego que comentaran sobre el desalojo ordenado hacia una toma cerca de Reñaca.

De acuerdo a La Cuarta, en ese momento el concejal lanzó un comentario, relativo a la situación que afecta a decenas de personas, que no gustó del todo al comunicador.

“Tenemos una diferencia interpretativa. Creo que el bien común no puede quedar supeditado al bien particular”, indicó.

“A mí me hubiese gustado que el Estado se hubiese hecho cargo antes, por ejemplo, de este predio. Y que la tensión que hay hoy hubiese estado cuando este predio era utilizado como vertedero ilegal”, agregó.

La molestia de Neme fue evidente: “Bueno, concejal, le voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar. Para usted, como el bien común está por sobre todo, ponga el patio de su casa”.

La respuesta del político no se hizo esperar: “Es que no tiene ningún sentido lo que usted me dice. Es una analogía que no corresponde”.

Aún molesto, el periodista espetó: “Para el dueño del terreno tampoco tiene sentido lo que usted dice”.

“Mire, yo lo respeto y lo que estamos haciendo aquí es coordinar, justamente, para poder encontrar una resolución a este conflicto en el pleno de la negociación”, cerró el concejal.