La ganadora Masterchef Daniela Castro reveló en sus redes sociales que continúa pagando un millonario crédito realizado por su expareja.

En octubre pasado, la cocinera contó que había terminado su relación Maximiliano Rivera, a quien llamó mitómano e incluso lo acusó de estafa.

Esta vez, la influencer volvió al ataque asegurando que el hombre pidió un crédito del que no se hizo cargo y que actualmente ella estaba pagando.

“A mí también me estafó y además de lo que me debe, sigo pagando un crédito millonario que él pidió a mi empresa (yo le creí que pagaría mensual)”, escribió en sus stories de Instagram.

“Él no paga ninguna cuota y si yo no pago, me pueden hasta cerrar mi cuenta”, acusó.

Las deudas de la expareja de Daniela Castro

Las declaraciones de Daniela Castro llegaron al publicar el nombre del ganador de un concurso que realizó en sus redes, donde afirmó que había sido elegido, entre otras cosas, por ser otra víctima de su ex pareja.

“Además de las razones que escribió para ganársela y la postal de edificios grises que le da Santiago, este premio tiene otra razón: a Marco (el ganador del concurso), mi ex también le debe plata”, escribió.

“Lo expuso con proveedores de (la empresa) 4 People, a quienes mi ex no dio la cara”, sentenció. “Marco es chef, seco y serio. Creyó en una persona, nos mintió y para mí que se gane es un pequeño gesto”, cerró.

Recordemos que Daniela Castro también reveló hace un tiempo que junto a su ex habían apadrinado a un perro que se encontraba en el refugio de animales con el que ella trabaja.

“Mi ex se iba a hacer cargo de él, pero es un mitómano”, dijo en ese momento, también a través de Instagram. “Yo no lo he olvidado. Tampoco olvido que Max me tiene que pagar la mitad de la deuda”, sentenció.

“Una por ayudar sale trasquilada y lamentablemente la gente se aprovecha”, continuó, llamando al hombre “un mitómano, infiel y estafador”.