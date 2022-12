Yuhui Lee, se ha convertido en una figura muy querida para los chilenos, tras su paso por distintos programas de cocina. Pero, ¿por qué decidió dejar su natal China para establecerse tan lejos en Chile?

El cocinero respondió esa pregunta en el programa Socios de la Parrilla de Canal 13, donde también estuvo como invitado Bruno Zaretti y Gabriel Benni.

“Mi mamá falleció en el año 2012, estuve encerrado sin salir de la casa por dos meses, con mucha tristeza”, comenzó revelando el exparticipante de Masterchef.

Cuando consiguió las fuerzas necesarias, decidió irse de China, pero quería que el cambio fuera realmente radical.

“No quise irme a Japón o Corea (países más cercanos), quería irme lejos. Y a mí me gusta el fútbol, me gustaba el Club Barcelona, con Messi y Alexis, y de Chile solo conocía a Alexis”, relató.

Yuhui llegó a Chile con 12 mil dólares y una maquina de arroz

Yuhui conocía muy poco del país y su abuela, quien vive en Shanghái, que tampoco sabía de Chile, le dijo que “trajera todo que tenía”.

“Me vine con cinco maletas. Dentro traía una máquina para hacer arroz, una frazada, traje de todo porque pensaba que aquí no había nada”, dijo.

El joven reveló que se vino con visa de estudiante y entró a la universidad, pero ningún profesor hablaba chino mandarín, así que no pudo continuar sus estudios.

Los doce mil dólares que trajo le duraron solo 10 meses, así que decidió buscar trabajo y comenzó a vender artículos de maquillaje en La Vega.

Estaba en eso, cuando decidió probar suerte en Masterchef, lo que cambió su vida para siempre. Sin embargo, como nunca envió videos, a su familia le costó creer que estaba trabajando en televisión.

De hecho, hasta ahora su abuela no le cree que es conocido. “Yo le digo ‘abuelita, salgo a la calle y la gente me conoce’, y ella no me cree”, contó.

En el programa, Yuhui contó que su infancia estuvo lejos de ser ideal. Su madre fue mamá soltera, lo que no es bien visto en China, por lo que cuando ella debió irse a trabajar a otro país para mantenerlo, su familia, que estaba a cargo de él, quiso regalarlo.

Fue su abuela materna quien se opuso, lo cuidó y educó por años ante la ausencia de su mamá. “Ella me enseñó cómo ser como persona, le tengo mucho respeto”, dijo. “Mi mamá fue muy buena conmigo, pero yo no viví con ella. Nunca conocí a mi papá y no me interesa conocerlo”, confesó.

Una nueva etapa

Recientemente, Yuhui se convirtió en el gran ganador de El discípulo del chef, precisamente gracias al cariño del público, lo que a su opinión es lo mejor que ofrece Chile.

“En mi país no son tan cariñosos, por una cosa de respeto, en China uno no ve que la gente se saluda de besos como acá”, dijo. No obstante, lo que no le gusta tanto, es la “mala onda” que existe en algunas personas. “El chileno es muy garabatero y agresivo”, confesó.

El cocinero lleva ya 10 años en el país e incluso su novia es chilena. “Son más cariñosas, y además no piden nada”, afirmó. “Por ejemplo, en Shanghái te preguntan si tienes casa, buen trabajo. No piden grandes cosas, pero muy pocas están contigo si no tienes nada”, indicó.

Además, explicó que cuando se habla de matrimonio, es el novio quien debe entregar dinero a la familia de la futura esposa.