A través de sus redes sociales la modelo Vanesa Borghi compartió registros de cómo vivió su encuentro con el actor chileno Pedro Pascal durante un evento en Miami, Estados Unidos, para promocionar una marca de vino chileno.

Todo inició a través de redes sociales en donde se encontraba compartiendo diferentes momentos de la velada. Fue entonces que compartió un video donde saluda al actor de The Mandalorian y mantienen una conversación que no logra ser escuchada. Ambos ríen y comparten para luego posar juntos para la cámara.

“¿Qué piensan que le estaba diciendo ahí?”, escribió Borghi junto al video, en el que etiquetó al actor.

Poco después, compartió una serie de fotos grupales junto al actor nacional. “Team Chile presente. Fue muy corta la experiencia con Pedro Pascal, él muy atento, pero nos pusieron demasiadas restricciones de parte de su equipo”, escribió en una de las imágenes.

Luego, Vanesa Borghi realizó una publicación donde profundizó lo que ella describió como “mi experiencia con Pedro Pascal”.

Fue así que describió al villano de Wonder Woman 1984 como “un amor de persona, la verdad muy simpático, pero como todo artista, la gente que trabaja con él pone muchas limitaciones y prácticamente no podíamos hacer nada, ni grabar”.

“Pero fui tan buena onda que hasta nos permitió hacer una foto con todo el grupo de Chile, ¿qué tal? Al fin y al cabo siento que todos somos iguales, solo que trabajamos en distintas cosas y a él le ha ido muy bien este último tiempo”, añadió también.

Pascal, que es uno de los rostros de la marca de vino nacional, ha tenido un explosivo éxito en Hollywood tras protagonizar la serie The Mandalorian, hecho que lo llevó a aparecer en diferentes películas. Pascal protagonizará The Last of Us, serie inspirada en el videojuego del mismo nombre.