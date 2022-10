A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño Chayanne hizo una advertencia a sus seguidores sobre los perfiles falsos que rondan con su nombre, y que incluso interactúan con otras cuentas haciéndose pasar por él.

“Mi gente bonita! Mis perfiles personales solo son los que están verificados. Por favor hagan caso omiso si les llegan mensajes de otras cuentas que se hacen pasar por mí”, publicó hoy en su perfil en Twitter.

Mi gente bonita! Mis perfiles personales solo son los que están verificados. Por favor hagan caso omiso si les llegan mensajes de otras cuentas que se hacen pasar por mí. 🙏🏼 — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) October 6, 2022

El mensaje rápidamente se hizo viral en redes sociales, causando dudas y suspicacias sobre alguna eventual estafa. “Si me mandas un mensaje real no me enojó jajaja”, bromeó una de sus seguidores.

Se espera que el músico se refiera al tema este viernes, en el marco de un encuentro con fans de todo el mundo a través de su nueva red social favorita: TikTok.

“Este viernes tenemos una cita. ¡No se lo pierdan!”, arengó el cantante cuando confirmó las coordenadas de la transmisión. En Chile, quedó agendada para las 15:00 horas.

La semana pasada, el puertorriqueño lanzó su último sencillo, “Como Tú y Yo”, que acompañó con un bailable videoclip. Sólo en Youtube, el clip está a punto de alcanzar el millón de reproducciones.

A raíz del anuncio de los 7 primeros confirmados del Festival de Viña del Mar 2023, el nombre del artista volvió a circular como uno de los posibles invitados del evento. “Vi en la lista el nombre de Chayanne”, señaló el concejal viñamarino Carlos Williams sobre los artistas que barajaría la producción.