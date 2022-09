El pasado lunes el fotógrafo Jordi Castell conversó en extenso con la presentadora de televisión Angélica Castro a través de un live de Instagram. Ahí, recordó las múltiples críticas que recibió tras sus polémicos dichos en La Divina Comida a mediados de este año.

Entonces, Castell habló de su perrita adoptada, Nina Simone, a la cual aseguró decidió nombrar igual que a la cantante “por negra y fea”, siendo incluso uno de los episodios más denunciados en el CNTV en junio.

Entre bromas, el ex Primer Plano se describió a sí mismo como “el rey de las funas”, a lo que recordó el episodio que vivió en el programa culinario, dando una reflexión sobre su comportamiento.

“De repente digo cosas que entiendo que pueden molestar, pero no es consciente, no lo hago por provocar. Lo hago porque digo huevadas que, de repente, pueden ser chocantes (sic.)”, aseguró.

Asimismo, Castell apuntó que de todas formas, sus dichos “no los hago porque sea racista -porque me trataron de racista la última vez-, porque sea un facho, porque sea un homofóbico o porque sea un clasista”.

De igual forma, el profesional incluso aseguró que, debido a sus dichos, no le sorprendería que sus críticos incluso lo acusaran de cometer delitos.

El fotógrafo aseguró además que “la gente se jacta de cosas muy agresivas, solo para criticar que de repente dijiste una palabra inadecuada y punto”.

Sin embargo, y pese a las múltiples críticas en su contra, el también animador aseguró que “para eso estoy como un poco operado de los nervios, como que no me afecta, me desdoblo”.

“Siempre fui así. De hecho, lo hablé con amigos de infancia y me decían: ‘¿Y a ti cuándo te ha importado lo que piensen de ti?’ y en realidad, tienen razón”, cerró.

En la misma transmisión en vivo, Castell aseguró además que debió someterse a una operación por un tumor que tenía en su espalda.

La polémica de Jordi Castell sobre Nina Simone en La Divina Comida

En junio de este año, Castell presentó su hogar en el programa La Divina Comida. Ahí, presentó a su mascota, Nina, y relató la historia de la canina.

“Fue recogida en unas situaciones atroces. Eran cinco cachorros que nacieron encerrados en una caja de cartón, porque la estúpida de la dueña tuvo la brillante idea de encerrar a la perrita madre en una caja toda la época que estuvo preñada”, expuso.

Tras eso, el expanelista de SQP contó que la madre de los cachorros murió, por lo que junto a una fundación inició un proceso de adopción.

“Los machos eran todos espléndidos, rubios, y llegó esta negra, desnutrida (…) La pobre era fea como la noche oscura. De hecho, por eso, con todo respeto, le puse Nina Simone, por negra y fea”, aseguró.