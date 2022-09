Un particular momento se dio esta jornada de elecciones cuando un reportero de Canal 13 dio con un vocal de mesa que comparte gran parecido con el Presidente Gabriel Boric.

Todo sucedió cuando el periodista Rodrigo Pérez, quien se encontraba despachando para “Tu Día”, se encontró con Jorge, un diseñador gráfico e ilustrador que estaba cumpliendo su deber cívico.

En ese momento el comunicador le preguntó: “¿Usted viene de Magallanes y se sube a los árboles?”, pese a que el vocal le respondió que sí, más tarde confesó que es originario de Santiago.

“¿No son familiares ni nada?”, continuó consultando Pérez. “Somos primos”, le respondió Jorge, “no mentira”, le aclaró entre risas.

Sin embargo, las similitudes entre ambos no acabaron ahí, ya que el reportero le pidió bajarse la mascarilla, ante lo que quedó en evidencia una prominente barba muy similar a la de Gabriel Boric, razón por la que le pidió posar como el mandatario.

El hombre aseguró que: “Siempre me confunden con él. He tenido buenas y malas experiencias en la calle”. A lo que añadió: “Cuando yo me corto el pelo, el presidente también se lo corta”, reveló Jorge, demostrando que la semejanza física con Boric es algo de lo que no puede despegarse.

Al ser consultado sobre si ha sido confundido con el mandatario, Jorge dijo: “Sí, la mayoría de las veces ha sido simpático, buena onda. Muy pocos me han agredido un poco, pero para la anécdota”.

Al despedir el despacho, Jorge le mandó saludos al presidente y le dijo: “Yo lo admiro bastante”, cerró.