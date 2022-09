Uno de ellos fue Héctor Morales, quien a través de su cuenta de Twitter dejó un corto pero directo mensaje.

“La MEMORIA de este país. Cosa seria”, indicó el intérprete, quien apoyó públicamente la opción del Apruebo.

Otro de los que dedicó un par de mensajes fue Alfredo Castro. “Hoy triunfó el miedo en las Elecciones 2022, triunfaron las fake news, triunfaron los errores comunicacionales. ¿Quién perdió? La cultura, las artes, la educación, la niñez y la dignidad. Se perdió una oportunidad única para Chile”, se puede leer en una editorial de un medio compartida por Castro.

“Mutilaron ojos. Mataron gente. Que falta de memoria. Tragedia”, menciona otra imagen subida por el artista.

Mariana Loyola, en tanto, subió una imagen que apela más al humor. “Al final los del Apruebo estábamos todos acá, no había más”, indica el meme junto con una fotografía del masivo cierre de campaña del Apruebo.

“Nos hemos farreado una tremenda oportunidad. Tengo claro haber estado en el lado correcto de la historia junto a muchas y muchos que dejamos los pies en la calle, combatiendo el poder del dinero, de los medios, de la mentira y las malas artes. La verdad no pudo ganar”, expresó Alejandra Valle, periodista que estuvo en el ojo del huracán tras su polémico manejo como animadora tras el show sexual de Las Indetectables.

La conocida psicoastróloga Ángeles Lasso, por su parte, tuiteó: “Queridos amigos, siento de todo corazón haberme equivocado…creo que no sé en qué país vivo, puedo entender que yo me equivoqué, pero no puedo entender lo que está pasando…qué tristeza”.

No solo me equivoqué si no que siento que todos los que creimos en un pais mejor con derechos con justicia somos soñadores en un pais que prefiere la constitucion de la dictadura….

“No solo me equivoqué sino que siento que todos los que creímos en un país mejor con derechos con justicia somos soñadores en un país que prefiere la constitución de la dictadura…. toda la lucha, los muertos, los ciegos… todo queda en el sueño… demasiada decepción”, complementó.

Jani Dueñas también se expresó en sus redes sociales. “Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha”, escribió.

En otra de sus Historias en Instagram, la comediante expresó: “La nueva Constitución hoy tuvo un gran ‘este no es mi público’. Qué puedo decir. Yo te entiendo amiga Constitución”.

Por su parte, Alberto Plaza, adherente del Rechazo, publicó: “¡Qué viva Chile unido y bajo una sola bandera!”.

Cristián de la Fuente también celebró el triunfo del Rechazo. “Este resultado es PERFECTO y MÁS de lo que siempre SOÑÉ. Nunca dejemos de Soñar y ahora a trabajar por un Chile Mejor en PAZ y Unidad. #chilemerecemas”, mencionó.

Este resultado es PERFECTO y MÁS de lo que siempre SOÑE

“Este resultado demuestra que los extremos no son los que mandan en Chile. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Eso ya no funciona. Somos un país que busca transversalmente lo mejor para Chile. Terminemos con la absurda polarización”, puntualizó Marcela Vacarezza.

“Ahora hay que tener humildad. Una gran responsabilidad que se viene por delante. Hay que estar a la altura de un proceso electoral impecable”, añadió.