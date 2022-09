A través de sus redes sociales, la actriz Paola Troncoso reveló los malos momentos que está pasando a raíz de la fibromalgia que padece. La ex Discípulo del Chef compartió una fotografía con lágrimas en sus ojos, en lo que parece ser una camilla de un recinto de salud.

“Esta es la peor foto que publico, pero es mi realidad actual y quiero compartirla porque siento que es necesario”, comenzó escribiendo la protagonista de Paola y Miguelito.

Fue así que aseguró que “desde el fin de semana no he estado bien de salud. Muchos saben de mi tema de fibromialgia, que gracias a Dios la he controlado bastante bien, pero ahora se suma una cirugía y problemas de una hipertensión muy elevada que me tiene complicada”.

En eso, Troncoso recordó que “la fibromialgia la controlo solo con meditación y conocimiento espiritual y personal”. “El problema es que aún sabiendo muy bien qué cambios debo hacer para estar sana y feliz realmente, me cuesta tomar decisiones”, confesó entonces.

“Pero como la vida es sabia y te ama, entonces vuelve a enfermarte, hasta que entiendes qué debes hacer”, continuó. Así, apuntó que existen momentos en los que “vivimos situaciones tan incómodas, dolorosas e injustas que te obligan a salir de esa zona”.

“Agradezco a mi cuerpo cada dolor y enfermedad. Porque me hace tomar conciencia de qué es lo que debo fortalecer, lo que debo dejar atrás o qué debo comenzar a hacer para seguir creciendo en mi evolución y apertura de conciencia plena y feliz”, reflexionó.

Asimismo, aseguró que “espero que todos tengamos la posibilidad de entender por qué nos enfermamos y qué es lo que debemos sanar o arrancar de nuestra vida para hacerlo”.

“Cuiden de ustedes mismos. Recuerden que la única persona del mundo que estará hasta el último día de tu vida contigo, eres tú”, cerró.

Fibromalgia: ¿Qué es lo que sufre Paola Troncoso?

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la fibromalgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo. Debido a esto, quienes sufren esta condición suelen sufrir las sensaciones de dolor con mayor intensidad, al afectar el modo en que el cerebro procesa dichas señales.

Según la Clínica Mayo, también esta afección viene “acompañada por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo”, que afecta entre un 2 a 3% de la población, principalmente a las mujeres en edad adulta.

A pesar de que esta enfermedad no tiene cura, sí existen diversos tipos de tratamiento que permiten a los pacientes tener una mejor calidad de vida.

Según consignó BioBioChile anteriormente, estas pueden ser a través del ejercicio físico, la psicoterapia y, en menor importancia, el tratamiento farmacológico.