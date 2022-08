El cómico se refirió en Instagram a la polémica que protagonizó tras publicar en sus historias que no realizaría un show esta semana tras recibir una petición de "no hablar de temas políticos".

Luego de que la cancelación de uno de sus espectáculos en Linares fuera cancelado, el humorista Pedro Ruminot se refirió abiertamente a la polémica que protagonizó tras acusar que le habrían pedido no hablar de temas políticos.

Ruminot, quien afirmó que no se presentará este jueves en la comuna del Maule y denunció censura en redes sociales, escribió una extensa publicación a través de Instagram, donde quiso explicar la situación que vivió.

“Debido al revuelo de lo que pasó en Linares, creo que es importante aclarar lo siguiente: Llegamos a un acuerdo hace dos semanas con un bar del lugar para presentarme este jueves”, comenzó diciendo.

Así, aseguró que “todas las condiciones claras y cerradas”, además de que habían agotado las entradas. “Ayer uno de los socios me manda un audio pidiendo que no diga nada político en mi rutina porque ‘el directorio ya lo estuvo hueveando"”, añadió, apuntando que “el tipo ni siquiera conocía la rutina, solo fue prejuicio”.

Fue entonces que Ruminot aclaró “que así no trabajo, que censuras previas o peticiones especiales de última hora no hago”, apuntando también que “no es sorpresa lo que pienso y lo que hago, entonces no sé para qué me llaman”.

“De todos modos, es importante dejar en claro que ni en el Festival de Viña me han censurado, ni en el canal donde trabajo y mucho menos en la gira que hago actualmente con los Socios, donde hago un material de actualidad y humor, y no un discurso político”, continuó.

Ruminot también explicó que hasta el momento “nadie ha puesto un ‘pero’, y no será un bar los primeros que me digan lo que puedo o no hacer o decir”.

“Prefiero perder plata antes que alguien me indique qué es lo que debo decir, sea político o no”, lanzó entonces, aunque aseguró también que “no me parece que los funen o los ataquen”.

“Ya fue, no pasa nada. Hay cientos de lugares donde hacer shows. Espero que puedan devolver las entradas al público (en dinero y no en tragos) y que todo quede acá. Ellos están en su derecho de pedir y yo en el mío de no aceptar”, sumó.

“A la próxima, eso sí, llamen a alguien que no mencione nada de política o de actualidad. O no sé, a Checho Hirane u otro colega”, cerró para despedirse.

La polémica de Pedro Ruminot en Linares

El lunes, a través de sus historias de Instagram, Ruminot afirmó que no realizaría un show que estaba agendado para la ciudad de Linares. Entonces, afirmó que “intentaron prohibir que hable o mencione cualquier tema político en mi show, y no acepto censuras previas”.

“Espero ir pronto a Linares, y esta vez trabajar con personas que respeten el trabajo que uno hace. Abrazos”, aseguró.

En otro perfil el comediante sostuvo que recibió un llamado del encargado del local, quien le indicó que “no podía decir nada político”, debido a una orden que venía del directorio del recinto.

“No voy por mal educados, por no respetar mi trabajo y porque yo hago el chiste que quiero”, expresó. Por su parte, el local también se refirió a la cancelación del show, aduciendo “fuerza mayor”.

Entonces ofrecieron diferentes métodos para devolver el costo de la entrada, siendo entre ellas la de “consumir en el local el valor de su entrada más un trago de cortesía”, además de los procedimientos clásicos de reembolso.