A horas de darse a conocer la muerte de la actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, la animadora de televisión, Carola de Moras, habló sobre el paso de la artista por el Festival de Viña en el 2017, lugar donde compartieron el escenario.

“Cuando llegó (a Viña) era esta mujer que había marcado la niñez de algunos, la juventud de otros, había sido también esta mujer deseada por muchos otros, eso fue muy revelador”, comenzó relatando la comunicadora.

Sobre la relación de Olivia Newton-John con el Festival, Carola dijo: “Como todo artista anglo, o de talla mundial, no entendía muy bien de qué se trataba este festival […] y le llamaba mucho la atención no solamente la organización y la puesta en escena, sino que también la lealtad del público y la expectación en Latinoamérica“.

“Cuando empezó a entender de qué se trataba, fue como ‘esto es maravilloso, que impresionante lo que hacen’“, agregó De Moras.

La tarde de té de Carola de Moras y Olivia Newton-John

La exAnimadora del certamen televisivo también recordó la ocasión en que terminó pasando una extensa tarde de conversación con la intérprete de “Sandy”.

“Recuerdo, yo no sé por qué, pero llegamos a tomar té, ella se estaba quedando en el Sheraton Miramar y fuimos a tomar té con ella”, comenzó su relato.

Su impresión sobre la estrella de Hollywood, dijo, fue que “era como estar con una persona totalmente con una relación horizontal que no parecía esta estrella de Grease brillantina con estos rulos y cuerpo vestido de látex”.

“Sino que era una mujer super cercana y que preguntaba, tenía curiosidad respecto a cómo se vivía en Chile, cómo se sentía hacer este festival, la importancia de nosotros”, añadió.

“Conversamos harto, de hecho, tuvimos una tarde de té, café y helado muy entretenida y ella fue muy cercana la verdad”, afirmó la comunicadora.

Anécdota con Olivia Newton-John

A su vez, Carola de Moras recordó una particular anécdota que vivió con la artista en ese entonces: “En un momento yo ya me iba y ella me dice ‘oye, pero tomémonos una foto’ y fue como ‘¡Obvio, tomémonos una foto!’, pero fue porque a mí generalmente me da plancha (sic) pedirle fotos a los artistas“.

“Y ella me dice ‘oye, pero eres muy alta’ y le digo ‘bueno, me achico un poco’ y me responde: ‘no aprovecha tu altura’. Muy agradable”, rememoró.

La conductora de televisión también recordó la calidad de persona que fue Olivia, durante su paso por el certamen musical: “Con la producción fue una muy generosa, también con las palabras y la dedicación del tiempo […] Hay pocos artistas que a uno lo sorprenden por esa calidad humana y de piel, y ella fue una de esas personas”, afirmó Carola.

Olivia Newton-John fue una artista de origen australiano que vio su triunfo y la fama de la mano de Hollywood luego de interpretar a la memorable Sandy en la exitosa película “Grease Brillantina”.

Luego de enfermarse de cáncer de mama, la mujer falleció durante este lunes a los 73 años.