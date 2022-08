Al parecer, la polémica entre el mundo de música urbana chilena y el productor puertorriqueño Álex Gárgolas está lejos de terminar. La última en unirse a las críticas fue Paloma Mami.

A través de Instagram, la artista respondió a Gárgolas, quien este viernes anunció que cancelaría el lanzamiento del disco “Reggaetón Chileno Vol. 1”

“El movimiento chileno está donde está gracias a Chile”, escribió la artista en sus stories de Instagram. “Que la música hable por sí misma”, añadió Paloma Mami.

Su mensaje sería una réplica a Gárgolas, quien en un post promocionando su nuevo trabajo escribió: “Olvídense de todo lo otro. El mundo es música, no solo un país. Pero si me faltaste el respeto, aguanta la presión de la Elite”.

Así comenzó la polémica de Alex Gárgolas

La polémica comenzó cuando Gárgolas hizo promoción en sus cuentas oficiales al comentado disco, que iba a contar sólo con artistas nacionales, pero que posteriormente -según el medio especializado Trap2Day- sumaria a referentes puertorriqueños del género.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuantos se van a quedar sonando en regiones de chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuantos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls-Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, dijo Gárgolas.

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo, a ver cómo lo van a hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”, añadió.

El post no cayó del todo bien en los artistas nacionales, quienes no tardaron en responder, encabezando la larga lista el cantante Pablo Chill-E.

“Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie pa sonar pa afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco)”, dijo de entrada.

Balbi El Chamako y Soulfía también respondieron a sus comentarios, calificándolos como desafortunados y asegurando que el género urbano en Chile ha sabido lograr su alcance “sin ayuda de nadie”.

La-44740107 leyenda del reguetón Don Omar, y el chileno Marcianeke, se unieron a la causa y también salieron a defender a Chile en medio del escándalo.

“Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia”, aseveró el intérprete de Ella y yo, en su cuenta oficial de Twitter. El cantante también compartió su tuit en Instagram, donde agregó: “Hermano para hablar MIERDA hace falta más que tener BOCA para hacerlo”.