La animadora comentó en sus redes sociales una intensa pelea en redes sociales, asegurando incluso que temió por su vida. "Me bajé la mascarilla para que cacharan quien era yo, que supieran que soy la ‘Fiera’", relató entonces.

A través de sus historias de Instagram, la modelo Pamela Díaz dio cuenta de una tensa situación que vivió al interior de un banco, mientras se encontraba en una fila para poder realizar una serie de trámites. Entonces, relató una pelea al interior del lugar que acabó deteniendo, pese a que, según contó, incluso temió por su vida.

“Estaba en el banco y de repente otro se pasó (en la fila), obviamente un tipo barsa, y le empiezan a decir: ‘Qué te pasa, malaya… tonto… hijo de la… a grito pelao’ (sic.)”, comenzó diciendo en un video dentro de su auto.

“Y yo (estaba) así: ‘¿Qué onda?’. No es que me haga la fina, pero también me llamó la atención”, aseguró entonces, apuntando también que la situación la dejó nerviosa debido al nivel de violencia que se ha visto últimamente en el país.

“En cualquier momento podía llegarme un balazo, así como están las cosas en el país, no cacho nada”, añadió para decir que pese a su sentir, quiso intervenir en la tensa discusión.

“Con mi psicología de ave, ¿qué hice?, les dije: ‘¿Pueden bajar la voz?’ ¿y me pueden creer que la bajaron?”, añadió la panelista de espectáculos riendo, escribiendo junto al registro “hoy hice algo bueno”.

“Después me bajé la mascarilla para que cacharan quien era yo, que supieran que soy la ‘Fiera’”, agregó. Asimismo, afirmó que finalmente todo volvió a la normalidad tras su intervención.

“Me dijeron: ‘Pamelita, lo que pasa es que…’ y empezó a contarme su vida. Me tuve que mamar toda la vida del caballero, pero no pelearon”, cerró divertida Díaz.

Pese a que el video ya no está disponible a través del Instagram de la animadora, el portal Mira Lo Que Hizo compartió el video a través de Twitter.