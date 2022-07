El cantante nacional se refirió a los problemas que tuvo con la productora de un concierto agendado en la ciudad de Puerto Montt. Pailita no se quedó callado y le contó a sus fanáticos el motivo de la cancelación del recital. La productora no tenía los equipos técnicos necesarios.

El cantante urbano Pailita no guardó su opinión respecto a la cancelación de un show a último momento el sábado por la noche en la región de Los Lagos. El artista se refirió en duros términos a la organización de la productora.

En sus redes sociales, el intérprete de Dime Tú descargó su malestar y explicó a sus fanáticos que compraron su entrada, el motivo por el cual no pudo presentarse arriba del escenario.

“¡El evento en Puerto Montt no va! Que paja que no sepan hacer los eventos bien, wn”, comenzó diciendo en su mensaje. “No hagan eventos si no cumplen con las condiciones y las logísticas de un show, porque al fin y al cabo puro que ilusionan a la gente”, aseveró.

El cantante nacional explicó en su declaración, que compartió en sus historias de Instagram, que previo al evento ya le habían manifestado por parte de la productora algunos problemas respecto a la logística del show.

“Yo tenía todas las intenciones de ir a Puerto, llegué a las 6 de la mañana a mi casa a puro hacer las maletas y nos tenían pal webeo que iba el evento”, afirmó.

“Luego que no iba el evento, hasta que se les fue el proveedor de la técnica, qué es él ve todo el tema del sonido, iluminación y pantallas del escenario, porque no le pagaron”, expuso el artista a través de sus historias.

También, empatizó con sus cientos de fanáticos, en su mayoría menores de edad, que compraron sus entradas e hizo un llamado a contactarse con la productora para que les devolvieran su dinero.

“Más encima quieren hacer un show en la disco en la noche. Como son tan weones si la mayoría que les compró en el Arena son niños con sus familias que no podrían ir a la discoteca. Ni siquiera un parlante tenían para el evento”, apuntó furioso el artista nacional.

Las declaraciones de la productora sobre el concierto de Pailita

Tras conocerse las reacciones del cantante, Sur Urbano, la productora a cargo del evento, publicó un comunicado en sus redes sociales donde confirmó que el recitan no se llevó a cabo por falta de equipos técnicos.

“Por razones técnicas en cuanto al sonido e iluminación, no es posible realizar el show en Arena Puerto Montt y la productora se ve en la obligación de reagendar su fecha”, escribieron.

“Debido a esto, el artista Pailita no viajará a la ciudad de Puerto Montt, reagendando su fecha”, declaró la organización, confirmando que los demás artistas se presentarán de acuerdo al programa establecido y que atenderán a las más de mil personas que compraron entradas.

En los comentarios de la publicación, Pailata volvió a criticar a los organizadores diciendo: “Ilusionan a la gente par de weones no hagan más eventos”.

Cabe mencionar que no es primera vez que el cantante tiene problemas con la organización de sus presentaciones en diferentes ciudades del país, ya sea por la alta convocatoria de personas, porblemas de seguridad por parte de los organizadores.