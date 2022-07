Nayadeth Neculhueque, conocida en redes sociales como Naya Fácil, encendió las alarmas la noche de este miércoles luego de eliminar todas sus publicaciones de Instagram y dejar un enigmático mensaje de despedida en sus historias.

La influencer había publicado como de costumbre a lo largo del día, sin embargo, ya en la noche, Neculhueque eliminó todas sus fotos y dejó un mensaje dando a entender su soledad.

La despedida de Naya Fácil

Así, en una imagen con los colores del arcoíris, la joven de 24 años redactó un escrito despidiéndose de sus seguidores, sin aclarar si se trataba de su salida de redes sociales o algo más.

“Mis queridos Facilines. Estos días han sido muy tristes para mí. Aún sonriendo ya no siento felicidad. Me siento vacía. Solo quiero agradecer su apoyo incondicional de todos estos años, hasta incluso los que no me han apoyado, les desearé lo mejor del mundo”, comenzó escribiendo.

Fue entonces que, en medio de sus agradecimientos, aseguró que “creo que todos tenemos un fin. Y este es el mío. Ya no doy más. Me siento más sola que nunca”.

“Tengo cosas materiales, casa, auto, pero nunca me llenaron. No tengo familia. No tengo amigos. No tengo pareja. Es verdad, no tengo a nadie”, lamentó.

“Fui feliz gracias a ustedes, fue lindo mientras duró. Espero algún día volvernos a encontrar”, continuó para luego cerrar su mensaje. “Espero siempre me recuerden con una sonrisa y me disculpen por la decisión que tomaré”, se despidió.

Dicho escrito dejó preocupados a sus seguidores, quienes incluso apuntaron que el escrito se trata de un “pedido de auxilio urgente”, temiendo que la joven atente contra su propia vida.

Wn no pueden decirle a la naya facil "tratate" y a la vez decirle que esta llamando la atención, asi es la depresión ctm! Hablan de salud mental pero minimizan una señal como esa? Ojala no se haga nada porque es super impulsiva y por la chucha entiendan que es difícil pedir ayuda — Papier 🇨🇱⁷ (@papierspaula) July 28, 2022

Naya Eso es un pedido de auxilio urgente, es su último llamado a que la vean a ella como persona y no al personaje . Y claramente habla de suicidio no es un show. Espero de corazón pueda recibir ayuda, no es demi gusto pero no amerita en estos momentos desacreditar. Espero ayuden pic.twitter.com/09riDhFT0T — Angélica #YoApruebo4DeSeptiembre (@Anglica61245068) July 28, 2022

Me cae como el hoyo la Naya, pero deben saber que un aviso de suicidio JAMÁS será solo pegarse el show, SIEMPRE será un grito de ayuda de alguien que eventualmente SÍ lo hará. País culiao ignorante, uds también son la causa de por qué está así la salud mental, sépanlo. Leer: pic.twitter.com/sixqSJJFBo — ꒰´•ᴥ•`꒱ ℂ𝕒𝕣𝕝𝕒 ²ˢᵉᵒᵏ ⁷ (@Mermaidkuromi) July 28, 2022

Esta no es la primera vez que Nelhueque pide ayuda en redes sociales debido a su salud mental. En abril de este año, reveló que era adicta al “tusi” o “cocaína rosa” y que iniciaría su proceso para dejarlo.

Sin embargo, un mes después, le pidió a sus seguidores que le dejaran de ofrecer drogas, porque no quería recaer en la adicción.

¿Qué hacer si una persona manifiesta la intención de suicidarse?

En conversación con BioBioChile, la psicóloga de funeraria Inmemoria, Scarlett Isamit, aseguró que “cuando una persona nos confiesa o comenta que desea morir, es la primera señal de alerta, por lo cual debemos atenderla de manera adecuada, acoger y buscar entender sus intensos sentimientos”.

Entonces, recomienda no recurrir a la desesperación y generar una red de ayuda. “Por ejemplo, en el caso de adolescentes es necesario hablarlo con los padres o cuidadores para realizar acciones de atención y apoyo, como también de buscar ayuda profesional”, indicó.

Asimismo, afirmó que “si en algún momento sabemos de alguien que presente ideación suicida o nos confiese que no quiere seguir viviendo, primeramente debemos acoger el relato, escuchar sin juzgar, e intentar comprender aquella queja emocional lo bastantemente intensa que genera pensamientos de muerte como opción”.