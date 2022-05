Preocupación generó el cantante nacional Marcianeke luego de un live que realizó a través de Instagram, donde se le vio lábil y con voz entrecortada.

La transmisión se extendió poco más de dos minutos. En ella el cantante aludió a supuestos críticos de su música.

“Hay artistas que cantan lo que viven porque cuando no cantaban no les interesaba estar vivos, como yo (…) Yo soy el más alegre de aquí, a mí no me gusta andar ni con…, ni pegándome el show”, indicó.

Tras eso, el artista urbano hizo alusión al supuesto bajo reconocimiento que ha tenido de artistas que, supuestamente, él ayudó a que surgieran.

“Yo de pana ayudo a todos. Ayudo, ayudo, ayudo sin esperar nada a cambio. Me he llegado a sorprender lo que ganan algunos (…) Después de todo esto así que hermano estoy terrible contento”, expuso.

“Mi gente. Gracias a la gente que me apoya incondicionalmente a pesar de todas las altas y bajas que he tenido”, añadió.

Agradecimientos de Marcianeke

El live terminó con Marcianeke entre lágrimas agradeciendo el apoyo que le han entregado sus seguidores durante el último tiempo.

“Sigo aquí para sacarles música a ustedes. No soy menos persona por andar derramando lágrimas y expresar lo que pienso. Los quiero muchísimo. Ustedes son los que me mantienen vivo, así que muchas gracias”, concluyó.

Hay que señalar que, hace dos semanas, el joven junto a su equipo fueron víctimas de un intento de emboscada luego de un concierto en Valdivia.

Según detallaron sus representantes, Marcianeke y los trabajadores que iban con él lograron salir ilesos.