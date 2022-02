El conflicto entre Rusia y Ucrania estalló el pasado jueves y ha dejado decenas de víctimas en diversas zonas del segundo país. Como ha sido costumbre durante los años, diversos han sido los corresponsales de guerra que han llegado hasta el territorio en conflicto, uno de ellos es Jorge Said, de Canal 13.

El periodista llevaba semanas instalado en suelo ucraniano y ayer, probablemente, vivió el momento de mayor susto, al tener que evacuar su hotel en Mariúpol debido a un ataque inminente. Todo aquello sucedió en medio de un despacho con la estación chilena.

El reportero estaba conversando con Natalia López cuando en el lugar irrumpieron las Fuerzas Territoriales de Defensa Nacional de Ucrania, quienes ordenaron salir a todos.

“Ahora me tengo que ir. Por eso es que ustedes me ven muy apurado, porque nos dijeron que teníamos que dejar esto ahora mismo. Yo ya estoy súper atrasado porque esta gente nos obliga a evacuar. Van llegando militares a los hoteles y van diciéndole a la gente que se tienen que ir moviendo hacia áreas más resguardadas”, expuso Said.

“Ustedes me ven que estoy en estos momentos sacando bolsos en el despacho, porque no hemos tenido tiempo para nada (…) La idea, moverse, porque sino podríamos quedar muy bloqueados acá”, agregó.

Desde Chile López le pidió al comunicador llegar hasta un área segura y posteriormente retomar el despacho.

“Ahí están justamente comunicándose conmigo, son las Fuerzas Territoriales de Defensa Nacional que están diciendo que el ataque va a ser inminente por este lado”, expresó.

“No he dormido nada. Entre los llamados a pasar a los subterráneos y luego he tenido que trabajar, así que me he tenido que despertar varias veces. Llevo dos días durmiendo media hora, 20 minutos”, concluyó.