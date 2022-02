El cuerpo de la actriz norteamericana Lindsey Pearlman fue encontrado sin vida la mañana del viernes luego de estar desaparecida por cinco días.

Según recogen medios internacionales como USA Today, el cadáver de la intérprete de 43 años fue hallado al sur del parque Runyon Canyon en Los Ángeles, California.

Se trata de un lugar bastante concurrido entre los amantes del senderismo que está ubicado a unos 5 kilómetros de la zona en la que se le perdió el rastro el pasado domingo 13 de febrero.

La causa exacta de su muerte, así como las circunstancias, están siendo materia de investigación.

Pearlman realizó papeles en series de televisión como Empire, Vicious y Chicago Justice, además de haber tenido una prolífica carrera en los teatros de Chicago, ciudad en la que nació.

“Así es como recordaré a Lindsey Pearlman. Hermosa y talentosa. Hilarante. Compasiva. Sin complejos. Iluminaba todas las habitaciones. Escuchaba atentamente dentro y fuera del escenario”, escribió la actriz Lynn Chen en sus redes sociales.

This is how I will remember Lindsey Pearlman. Effortlessly beautiful and talented. Hilarious. Compassionate. Unapologetic. She lit up every room. She listened intently on stage and off. She so loved animals. I am sorry to her family and all the communities who deeply adored her. pic.twitter.com/iypa3ChBB5

— Lynn Chen 陳凌 (@MsLynnChen) February 19, 2022