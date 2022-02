Durante la tarde del jueves, la animadora de televisión Marcela Vacarezza protagonizó una polémica en redes sociales tras dar un comentario sobre la actualidad nacional, específicamente respecto a la postura del Colegio de Profesores ante la obligatoriedad de las clases presenciales.

Vacarezza, quien está radicada hace poco más de un año en Miami, Estados Unidos, destacó de forma irónica la postura del gremio ante el retorno a las salas de clases, quienes afirman que todavía no es segura la asistencia presencial debido al aumento en contagios y las nuevas variantes en el país.

“¿Se acuerdan cuando el colegio de profesores pidió que se les vacunara primero y con esto cambiaron el calendario de vacunación quedando primero? Bueno… aún no quieren volver a clases”, declaró la animadora.

Se acuerdan cuando el colegio de profesores pidió que se les vacunara primero y con esto cambiaron el calendario de vacunación quedando primero? Bueno…aún no quieren volver a clases. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 17, 2022

Tras la publicación, que supera los cuatro mil likes, se realizó un intenso debate en las respuestas a su tuit, mezclando personas que estaban de acuerdo con Vacarezza como otras que se mostraron contrarias a sus dichos.

Entre sus respuestas a los comentarios de sus seguidores, Vacarezza aclaró que se refería a la directiva del Colegio de Profesores, además de asegurar que “no asistir a clases aumenta más aún la brecha y va en desmedro de la salud mental de los niños”.

Tras ello incluso criticaron que la comunicadora opinara de la realidad chilena viviendo en el extranjero.

“Me han puteado de lo lindo por este tuit(sic.). No dice nada que no sea verdad. Las razones por las que no quieren volver podrán compartirlas o no. Y si hablamos de empatía, mientras los colegios privados siguen en clases la brecha también sigue aumentando”, puntualizó horas después.

De igual forma respondió a otro usuario quien criticó que muchos catalogan a los docentes “como flojos”, pese a sus esfuerzos por enseñar de forma telemática.

“Nadie dice que no trabajaron durante la pandemia teniendo que adecuarse a sistemas quizás totalmente nuevos para algunos, pero en algún minuto se debe volver porque el daño de no hacerlo es mayor”, cerró Vacarezza.