La empresaria y comunicadora Afife Docman compartió la noticia a través de una carta a El Mercurio. "No es justo salir con miedo", escribió en Instagram.

A través de una carta a El Mercurio, Efife Docman se refirió al robo de su camioneta, hecho que sufrió el viernes. La comunicadora escribió irónicamente un “agradecimiento” a quienes extrajeron su vehículo.

“Simplemente, quiero compartir con usted mi agradecimiento a los delincuentes que el viernes pasado me robaron una camioneta”, comenzó escribiendo la también empresaria, según consignó Página 7.

“Todos me dicen ‘agradece que no te pasó nada’, y yo me pregunto, ‘¿a eso hemos llegado?’, ¿al nivel en que hay que agradecerles a estos verdaderos criminales?“, cuestionó, asegurando que en los últimos dos años le han robado dos autos.

“En el primero no tengo mucho que agradecer, porque fue una encerrona con violencia extrema, así que me disculpo con los malhechores”, comentó la panelista del matinal Tu Día.

“¿Dónde vamos a parar?, ¿hay alguien que pueda responder?, porque hasta ahora nadie se hace cargo. Hasta la policía me dijo ‘nadie hace nada’”, se lamentó.

Dicha carta fue compartida por Docman en redes sociales, donde aseguró que “es una lastima tener que usar mi Instagram, pero la verdad es que también hay que seguir diciendo que la delincuencia no da para más”.

“No es justo salir con miedo. ¡Basta! ¿Quién hará algo de la autoridades? Espero la respuesta”, cerró la empresaria.