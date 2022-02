La actriz argentina Thelma Fardín anunció en redes sociales que su demanda por violación contra Juan Darthés, con quien compartió durante la serie argentina Patito Feo, fuera anulada durante la etapa final del juicio.

La actriz se hizo conocida por interpretar a Josefina Beltrán, la mejor amiga de la protagonista de Patito Feo. En aquella ficción, Darthés es Leandro Díaz-Rivarola, el desconocido padre de Patito.

“Un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, contó la actriz en un video de Instagram.

Ahí, explicó que el tribunal aseguró que “no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí”, catalogando el hecho como “un montón de tecnicismos insoportables, injustos”.

“(Es) injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad. Viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se fugó a Brasil”, lamentó la denunciante.

“Todo lo que hice fue, entonces, para nada. Para que hoy tres tipos digan: ‘no hay jurisdicción’ cuando ya se habían expedido”, dijo aún indignada, para luego añadir que “el mensaje que se está dando hoy es un escándalo, es un mensaje de impunidad enorme”.

“Fuimos a la justicia, estamos en la Justicia y esto es lo que están diciendo. Esta bestialidad: todo lo hecho hasta acá no sirve de nada”, manifestó, asegurando que ella ya había testificado dos veces y que también habían participado testigos en el juicio.

“Pero este no es el final”, aseguró Fardín, quien aseveró que acudirá a la Corte Suprema y que piensa a seguir avanzando con su caso. “Vamos a seguir insistiendo que la justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, cerró.

La denuncia de la actriz contra Juan Darthés

En 2019 la actriz acusó en Nicaragua a Juan Darthés por una presunta violación ocurrida en 2009, específicamente cuando ambos se encontraban realizando una gira de la popular serie televisiva Patito Feo, ficción donde ambos actuaron.

Según la denuncia, el actor “valiéndose de la confianza laboral y de la diferencia de edad”, violó a Fardín, que entonces tenía 16 años.

Cuando surgió el escándalo en Argentina, Darthés se mudó a Brasil, luego de que la primera denuncia se realizara en Nicaragua, evitando una posible extradición.

En abril de 2021, la actriz decidió presentar un nuevo recurso en Brasil para poder dar con su caso al no poder llevar a Darthés a la justicia Nicaragüence.