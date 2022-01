El pasado lunes se dio a conocer que La Red sacó de pantalla el programa Café Cargado, espacio de política y actualidad que era conducido por Checho Hirane. Una persona que se refirió a este tema fue Paty Maldonado, quien en su espacio virtual criticó tanto a la estación como los dichos del exhumorista sobre los empresarios y el futuro gobierno de Gabriel Boric.

La polémica inició cuando Hirane indicó en su programa radial que: “(Los empresarios) tienen que poner todo tipo de trabas para que le vaya mal a sus malas políticas”.

Por lo anterior La Red detalló en su comunicado que: “Tales declaraciones provocan desconfianza en la realización editorial de Café Cargado y es por eso que La Red ha decidido levantarlo de su parrilla programática”.

Según consignó Página 7, lo anterior fue comentado por Maldonado en el espacio de Las Indomables. En su estilo, la opinóloga dejó entrever que La Red no era la estación idónea para Hirane.

“En ese canal estaba más perdido que poroto en paila marina. Estaba más perdido que yo en una fiesta de Boric, entonces no tenía nada que hacer ahí. No tenía ni una hueá (sic) que hacer en ese canal, porque en algún momento le iba a caer la teja”, sostuvo.

No obstante, la exintegrante de Mucho Gusto tampoco se mostró a favor de los dichos previos del comunicador, teniendo en cuenta el escenario social y político en la actualidad.

“Fue despedido Checho Hirane de La Red por unos dichos que habría tenido, un llamado a los empresarios a que no apoyaran el Gobierno de Boric, lo cual me parecería fuera de tiesto. No sé lo que dijo, por lo que no opinaré al respecto”, aseveró

“Desconozco lo que dijo, pero por la información que llegó aquí, creo que no corresponde, porque lo único que queremos en la vida es que los empresarios no se choreen (sic) y no se vayan, o sino terminaríamos en pelota sin tener que comer”, concluyó.