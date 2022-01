Polémica generaron, en los últimos días, los dichos del periodista Javier Olivares, quien generalmente se refiere a la actualidad de Chile desde Miami (EEUU), cuidad donde vive hace ya varios años. Este miércoles quien le respondió fue Monserrat Álvarez.

En la semana, el comunicador había hecho alusión al tema de la seguridad en Chile, indicando que: “Si decide visitar Chile en familia vaya preparado (…) País de delincuencia desatada, narcotráfico, menudeo, sicariato, ingobernabilidad y políticos ineptos. Flor de destino para sus vacaciones”.

Durante el programa Contigo en la mañana, Álvarez se tomó algunos minutos para referirse a este tema. En su estilo, la conductora comparó la situación que se vive en Chile con lo que ocurre en Estados Unidos.

🇨🇱Si decide visitar #Chile en familia vaya preparado. pic.twitter.com/47CjRNlgaa — Javier Olivares A (@JavierOlivares) January 10, 2022

“Hay que estar en Chile para entender que muchas estas situaciones pasan. Sí, hay un aumento de la violencia en los delitos, en los asesinatos, pero no sé si podemos hablar de Chile de esta manera como lo hizo Javier Olivares”, aseveró.

“Quiero decirle a Javier Olivares que en Chile no se puede portar armas en la vía pública. Si usted viene de vacaciones no puede traer un arma. Así que si quiere venir a Chile no venga preparado como cree que hay que prepararse Javier Olivares. Aunque no lo parezca, no se puede portar armas en la vía pública. Excepto la PDI”, agregó.

Sobre el final la comunicadora expresó que conoce a Olivares por temas laborales en el pasado, aunque dejó en claro no compartir sus opiniones.

“Lo conocí, creo que trabajé en la radio con él. Alguna vez hice un despacho sobre el huracán en Miami y todo bien, pero aquí no”, cerró.