El músico urbano Marcianeke estaría soltero de acuerdo a una historia publicada por Vilches. "Sufrí pero ya salí de esto", dijo la joven, dando a entender que no tuvo buenos momentos en la relación.

El cantante urbano chileno Marcianeke habría terminado su relación amorosa con Anaís Vilches, o al menos eso dejó entrever la joven a través de redes sociales.

Fue una historia de Instagram la que desencadenó la noticia, cuando quien fue la pareja del creador de Dimelo Má deslizó el quiebre y que no lo habría pasado bien durante el noviazgo.

“Me enamoré. Sufrí, pero ya salí de esto”, comenzó escribiendo.

“Gracias Dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre. Si no me quieres, yo tampoco”, añadió Vilches.

Luego de eso, la mujer cerró su cuenta y se abrieron otras con su nombre. Luego de unas horas, según contó en videos de sus historias, Vilches creó una cuenta de respaldo al no poder recuperar la original. De paso, acusó que diferentes personas se hicieron pasar por ella.

Siempre juntos

La pareja comenzó desde antes que el artista urbano se hiciera conocido y era una presencia frecuente en los eventos del cantante.

En una entrevista con el programa Stage Urbano de La Red, realizada a finales de diciembre, Marcianeke aseguró que estaba viviendo con su entonces novia.

“Me estoy independizando y viviendo con mi polola, se podría decir que es mi mujer. Estamos buscando distintos lugares donde arrendar, pero tengo mi casa en Talca”, dijo entonces.

Tras ello, el músico fue consultado si siempre estaba junto a Vilches.

“Sí, siempre voy acompañado por la polola. Incluso hay ocasiones en las que no quiere y yo le digo: ‘tenís que acompañarme, tenís que estar conmigo en todo momento’ (sic.)”, aseguró.

“Daría que hablar si andamos cada uno por su lado”, explicó.

Hasta el cierre de esta nota, ni Anaís ni Marcianeke se han referido al cierre de su relación.