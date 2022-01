La joven astrónoma Tere Paneque, conocida en las redes sociales por sus videos de divulgación científica, protagonizó una inesperada polémica tras publicar un clip donde hacia un paralelo entre la astronomía y la astrología.

Recordemos que, tal como les contamos en BioBioChile, la controversia se generó cuando la popular astróloga Consuelo Ulloa, conocida en las redes sociales como ‘Miau Astral’, cuestionó la secuencia. “Por qué tiene que haber un versus, hermana, anda a pasar el fin de año con tu gente y relaja el ego”, indicó en Twitter.

Ante esto, Paneque le replicó: “Siendo una astróloga reconocida en el país, habría sido bonito que quizás hubieses aportado con información o datos más que decirme qué hacer y criticar ‘mi ego”.

Pero la situación no quedó ahí, pues Ulloa volvió a responder: “Creo que no podemos discutir porque no sabes nada de astrología (…) Por lo mismo, pastelero a tus pasteles. La astrología no se mete con lo que hace la astronomía, la respeta y la valora. Newton era astrólogo y mira todo lo que hizo por la ciencia. No hay necesidad de polarizar, es patriarcal a cagar”.

Y así se suscitó un debate en que algunos usuarios tomaron parte por una o por otra postura.

La sorpresa de Tere Paneque

Tras la polémica, el nombre de la científica (junto al de Miau Astral) se convirtió en Tendencia en Twitter, lo que Paneque se tomó con humor.

“Me levanto de la mesa de almuerzo y soy tendencia junto a #HarryPotter y ahora tengo 30 mil seguidores jajaja winwin”, escribió.

“Que manera de iniciar el año, espero que los astros jueguen a mi favor en lo que queda de 2022”, bromeó haciendo alusión a la polémica con los seguidores de la astrología, añadiendo: “Siempre con respeto y con cariño, ojo con eso, no insultemos”, poniendo fin a la discusión.

Cabe destacar que Tere Paneque es popular en redes sociales como Tik Tok donde habla de astronomía y ciencia, además de dar su opinión sobre ciertos acontecimientos relativos a ese ámbito. Asimismo, es autora del libro El Universo según Carlota, una novela científica para niños.