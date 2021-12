Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte el sufrimiento y es válido ", escribió en una Historia de Instagram.

La guionista de cine y televisión Dominique Cretton, quien además es hermana del periodista y conductor Jean Philippe Cretton, se encuentra por estos días buscando a sus dos mascotas perdidas. En el intertanto, apuntó contra su cuñada Pamela Díaz y aseguró que “no comparte el sufrimiento y es válido”.

Sus palabras, replicadas por Glamorama, llegaron a través de sus Historias de Instagram.

“Basta de confundir, mi hermano ya hizo lo suyo por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte el sufrimiento y es válido“, escribió, según reportó el portal. “Quienes quieran estar de corazón, gracias, habla muy bien de ustedes, pero no pidan que tal persona publique, es lucha de familia”, añadió.

En otra publicación, en tanto, sostuvo que “todos preguntan por la no difusión de Pamela Díaz, a quien nace bondad lo hace y punto. Dejen de decir que ella publique, porque no lo hará. En estos temas hay empatía, sincronía, amor y ayuda. Nadie obliga a nadie. Gracias a quienes han estado, los que no, los guardamos en familia”.

Danke y Thiare son los nombres de los perritos que se habrían extraviado en la región de La Araucanía y por los que, desde la semana pasada, los cercanos a la guionista han estado solicitando ayuda a través de redes sociales.

La tarde de este lunes, Dominique volvió a colgar una fotografía de sus mascotas en Instagram que, según compartió, siguen perdidos. Así lucen:

Esta jornada, además, Dominique colgó una nueva reflexión en que se referiría a su crítica y agradeció la difusión. “Nadie se puede sentir obligado a hacerlo, que quede claro, el cariño será el mismo de mi parte. Es totalmente personal”, sostuvo.

“Aquí el foco es encontrar a nuestros perritos y romper la horrible incertidumbre”, sentenció.