La expanelista del matinal Buenos días a todos (TVN), Macarena Tondreau, afirmó este viernes que se emocionó “hasta las lágrimas” luego de ver una fotografía de la Plaza Italia de Santiago con pasto y flores.

Sus palabras llegaron a través de Instagram, donde la comunicadora colgó una imagen del lugar en que, tal como reportó BioBioChile, una mitad fue remodelada durante la noche por adherentes del candidato presidencial José Antonio Kast.

“Les pido que por un momento dejemos de lado la política y miremos esta foto. Sin importar quiénes arreglaron, de qué bando eres o de qué color político”, comenzó en su reflexión.

“Hoy desperté, vi esta imagen de la plaza con flores, pasto, pintada… y me emocioné hasta las lágrimas. Me había olvidado cómo era la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, como quieran llamarla“, agregó, añadiendo que “extraño ese Chile, en el que podíamos pasear” y llamando a que “entendamos que esto no es un punto de guerra, si no de sueños, ideales y de dignidad”.

“No olvidemos por qué comenzó todo… por un Chile mejor para todos. No dejemos que la violencia y la delincuencia nos borre la sonrisa”, emplazó.

Más tarde, y luego de recibir cientos de comentarios, en sus Historias de Instagram la comunicadora insistió en que “si subí esa foto es porque todos sufrimos muchos con la crisis social, unos más y unos menos (…) yo puse esta foto como ejemplo, porque estamos hablando de todo Chile. Esto no se centra en una plaza o en una capital”.

“Sé lo que está pasando en el país, no soy una persona que esté en una burbuja y pierda la realidad (…) es por esa razón que hoy día cuando vi esas flores y vi ese pasto me puse a llorar, porque me acordé de todo lo que había tenido que compartir con muchas personas que están sufriendo”, sentenció.

Recordemos que las modificaciones en el sector ocurrieron luego de una noticiosa jornada, en que los aspirantes a La Moneda cerraron sus campañas políticas en un día que, además, estuvo marcado por el fallecimiento de Lucía Hiriart.

Según información recabada por Radio Bío Bío, la renovación a medias la encabezó el concejal de la Municipalidad de Las Condes, Patricio Bopp (UDI) durante la madrugada de este viernes.