"Ética y estéticamente no es bueno celebrar la muerte de alguien", dijo la psiquiatra y diputada electa por el Distrito 10 en un Live de Instagram.

La diputada electa y psiquiatra María Luisa Cordero (78) reaccionó la tarde de este jueves a los festejos que ha generado la muerte de la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart. “No es bueno, tú también te vas a morir”, dijo.

Sus palabras llegaron a través de un Live en Instagram, donde fue consultada por la situación por uno de sus seguidores, en momentos en que ciudadanos se reúnen en diversas plazas del país con consignas contra el Golpe de Estado de 1973.

No obstante, la futura parlamentaria por el Distrito 10 sostuvo luego que “cuando veo a Maduro, cuando veía al dictador Castro de Cuba, yo le deseaba la muerte, porque tienen a ese país enterrado, sometido, la gente pasa hambre. No tienen dientes. Sin ninguna ilusión y ninguna esperanza”.

“Yo le deseé la muerte a los dictadores. No me refiero al dictador de Chile, sino que a la época de Cuba, me acuerdo haber dicho”, agregó la panelista recurrente de televisión.

Hiriart contrajo matrimonio en 1943 con el entonces subteniente del Ejército -y más tarde general-, Augusto Pinochet, con quien tuvo cinco hijos.

Su muerte, según confirmó La Radio, se produjo cerca de las 15:00 horas de este jueves en el departamento de su hijo, Marco Antonio Pinochet, en la comuna de Lo Barnechea, en la región Metropolitana.

Desde hace tres días que su familia y su círculo más íntimo había sido advertido de su delicado estado de salud.